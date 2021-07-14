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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواعيد اختبار خطباء المكافأة نظام الأجر مقابل عمل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعنت وزارة الأوقاف مواعيد اختبار المجموعة الثالثة من خطباء المكافأة الذين هم على بند التحسين من خريجي إحدى الكليات الآتية (أصول الدين ، الدعوة الإسلامية ، الدراسات الإسلامية والعربية بنين ، الشريعة والقانون "بشعبتيها" ، كلية القرآن الكريم ، كلية اللغة العربية ، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية "جميع اللغات" ، كلية التربية جامعة الأزهر "شعب: الدراسات الإسلامية ، اللغة العربية – الإنجليزية – الفرنسية") ، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك على النحو التالي:

1- الأحد 25/ 7/ 2021م: مديريات (الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر).
2- الاثنين 26/ 7/ 2021م: (القاهرة والمنيا).
3- الثلاثاء 27/ 7/ 2021م: (القليوبية).
4- الأربعاء 28/ 7/ 2021م: (قنا – وسوهاج).
5- الخميس 29/ 7/ 2021م: (أسيوط).

وطالبت الوزارة مع كل منهم بطاقة الرقم القومي ، وصورة شخصية، وإفادة من المديرية التابع لها بأنه ما زال على قيد العمل بها خطيبًا بالمكافأة ، وعلى بند التحسين ، ولم تصدر منه أي مخالفة تستدعي عدم التعاقد معه بنظام الأجر مقابل عمل ، وأن آخر مكافأة صرفها عن شهر (مايو/ 2021م).
 

الأوقاف أصول الدين الدراسات الإسلامية والعربية كلية القرآن الكريم الدراسات الإسلامية خطباء المكافأة النور بالعباسية

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