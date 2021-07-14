مواعيد اختبار خطباء المكافأة نظام الأجر مقابل عمل

أعنت وزارة الأوقاف مواعيد اختبار المجموعة الثالثة من خطباء المكافأة الذين هم على بند التحسين من خريجي إحدى الكليات الآتية (أصول الدين ، الدعوة الإسلامية ، الدراسات الإسلامية والعربية بنين ، الشريعة والقانون "بشعبتيها" ، كلية القرآن الكريم ، كلية اللغة العربية ، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية "جميع اللغات" ، كلية التربية جامعة الأزهر "شعب: الدراسات الإسلامية ، اللغة العربية – الإنجليزية – الفرنسية") ، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك على النحو التالي:

1- الأحد 25/ 7/ 2021م: مديريات (الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر).

2- الاثنين 26/ 7/ 2021م: (القاهرة والمنيا).

3- الثلاثاء 27/ 7/ 2021م: (القليوبية).

4- الأربعاء 28/ 7/ 2021م: (قنا – وسوهاج).

5- الخميس 29/ 7/ 2021م: (أسيوط).

وطالبت الوزارة مع كل منهم بطاقة الرقم القومي ، وصورة شخصية، وإفادة من المديرية التابع لها بأنه ما زال على قيد العمل بها خطيبًا بالمكافأة ، وعلى بند التحسين ، ولم تصدر منه أي مخالفة تستدعي عدم التعاقد معه بنظام الأجر مقابل عمل ، وأن آخر مكافأة صرفها عن شهر (مايو/ 2021م).

