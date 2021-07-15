أميرة البيلي شاعرة تبهر متابيعها من معرض الكتاب

نشرت الشاعرة أميرة البيلي التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بقصائدها الرومانسية والتي أنهالت ورائها أجيال العصر الحالي دوانها الجديد "هنتقابل" مع دار داون للنشر والتوزيع، كما أنها تعتبر التجربة الثانية لها بعد كتاب " من نصيبنا".



وأشادت "أميره" في حديثها مع موقع "صدى البلد" عن إعجابها هذا العام بالتنظيم القائم بداخل معرض الكتاب عن كل عام وذلك حفاظا علي صحة القراء والزوار من إنتشار أي عدوي بينهم.

وأكدت علي أن نسبة المبيعات هذا العام تعتبر في الحد المتوسط والمطلوب والغير متوقع بسبب أزمة كورونا التي كانت من الممكن أن تلغي المعرض هذا العام.



ونوهت عن ندرة وجود أشخاص تبحث عن الكتب حتي الأن فهمي تعتبر من أهم الظاهر التي تحدث في مصر كل عام أمام العالم،بالأضافة الي شراء الأجانب أيضاً الكتب من داخل المعرض المصري.

وقرأت قصيدتها قائلة "هنتقابل .. مسافة وقت.. وهاقولك قد اية في بعدك حبيبي أشتاقت"