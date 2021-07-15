عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشهادة أباتشي.. علاء قريطم : مصر بقيادة السيسى تسير فى الطريق الصحيح

النائب علاء حمدى
النائب علاء حمدى قريطم ،عضو مجلس النواب

اعتبر النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب، إشادة جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده بأنها قادت مصر لتصبح نموذجًا تنمويًا واقتصاديًا ناجحًا، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل عالميًا أيضًا بمثابة شهادة عالمية من أكبر شركة على مستوى العالم بان مصر تسير فى الطريق الصحيح .

وأشاد " قريطم " فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات رئيس شركة اباتشى الذى أكد فيها تميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات وأن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة .

 

 

txt

وزير البترول الأسبق يكشف حجم استثمارات شركة أباتشي الأمريكية في الاستكشافات بمصر

txt

البترول: 1.2 مليون وحدة سكنية يصلهم الغاز سنويًا

وتوقع النائب علاء حمدى قريطم أن تكون مصر خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الصناعية المتقدمة فى مجال صناعات البترول والغاز لتكون مركزاً اقليمياً متميزاً فى هذه الصناعات الاستراتيجية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على جهوده الناجحة والداعمة لهذه الصناعات المهمة بمصر.

تجدر الاشارة الى أن هذه التصريحات جاءت خلال استقبال الرئيس السيسي جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة. 

مجلس النواب شركة أباتشي الأمريكية استكشاف البترول رئيس شركة اباتشى الرئيس السيسي جون كريستمان

ترشيحاتنا

‏الزمالك يقترب من ضم لاعب وسط طلائع الجيش

طارق الملا: صناعة البترول المصرية حالياً على الخريطة العالمية

السفير أحمد فاروق يبحث مع رئيس وزراء اليمن جهود تسوية الأزمة

بيان رسمي.. الكشف عن مخالفات مالية فى الكاف وإعلان مهم غدًا

استعدادات أمنية لتأمين المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة

المجلس التصديرى للملابس يشارك فى معرض "صنع فى مصر" فى جوبا جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاف يقصر الحضور فى نهائى إفريقيا على هذه الفئات ويحذر الأهلى وكايزر تشيفز

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

دبحته ودفنته في بدروم المنزل.. تفاصيل مقتل طفل على يد جارته بالخانكة.. فيديو

ارتفاع حرارة ورطوبة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

خليفة رمضان صبحي .. التفاصيل الكاملة لانتقال عبدالله مجدى إلى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

اﻟﻤﺰﻳﺪ