بشهادة أباتشي.. علاء قريطم : مصر بقيادة السيسى تسير فى الطريق الصحيح

اعتبر النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب، إشادة جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده بأنها قادت مصر لتصبح نموذجًا تنمويًا واقتصاديًا ناجحًا، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل عالميًا أيضًا بمثابة شهادة عالمية من أكبر شركة على مستوى العالم بان مصر تسير فى الطريق الصحيح .

وأشاد " قريطم " فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات رئيس شركة اباتشى الذى أكد فيها تميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات وأن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة .

وتوقع النائب علاء حمدى قريطم أن تكون مصر خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم الدول الصناعية المتقدمة فى مجال صناعات البترول والغاز لتكون مركزاً اقليمياً متميزاً فى هذه الصناعات الاستراتيجية على مستوى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على جهوده الناجحة والداعمة لهذه الصناعات المهمة بمصر.

تجدر الاشارة الى أن هذه التصريحات جاءت خلال استقبال الرئيس السيسي جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة.