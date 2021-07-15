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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تباين آراء طلاب الثانوية العامة في أسيوط حول امتحان مادة الجغرافيا

صدى البلد

تباينت  آراء طلاب الثانوية العامة  القسم الأدبي " بأسيوط حول امتحان مادة الجغرافيا " بين السهل والصعب وضيق الوقت وغموض الأسئلة واحتوائها على أسئلة من خارج المنهج بينما أكد آخرون أن الامتحان جاء في متناول الطالب المتوسط. 

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وقال الطلاب  جمال حمدي وكيرلس أنور سيف محمد أحمد " القسم الأدبي  أن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط ولكن احتواء بعض الأسئلة الصعبة مثل سؤال تخمين ( أي الدول تتوقع بها مصادر معدنية) وسؤال حول مضيق غير موجود بالمنهج بالإضافة أن الخريطة غير واضحة وأكدوا أن الامتحان من خارج  الكتاب المدرسي. 

كان 9042 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي بالثانوية العامة بأسيوط أدوا امتحان مادة الجغرافيا بينهم 8189 طالب وطالبة انتظام و 852 طالبا وطالبة بنظام المنازل. 

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