مصر تبحث تطوير مجالات التعاون مع شركة عالمية فى مجال البترول والغاز.. ونواب: الدولة تسعى لتحقيق أقصى معدل من التنمية والازدهار.. ويؤكدون ضرورة دعم المصانع المتعثرة

طاقة النواب توضح فوائد تعاون مصر مع الشركات العالمية للبترول

نائبة تطالب بخفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع

برلمانية:

تعاون مصر مع الشركات العالمية للبترول ضمن خطة الدولة المستدامة



استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من قيادات شركة شلمبرجير العالمية ضم المهندس طارق رزق رئيس شركة شلمبرجير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذى لشلمبرجير بمصر وشرق المتوسط والمهندس شريف بيومى الذى سيتولى المنصب خلفاَ للمهندس كريم بدوى، حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية بين قطاع البترول والشركة العالمية التى تعد من أفضل مقدمى الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة فى صناعة البترول والغاز عالمياً إضافة الى دورها كمساهم رئيسى فى خطط تنمية الحقول وتحسين الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية، كما تم بحث تطوير مجالات التعاون وإقامة شراكات جديدة بين شركات القطاع وشلمبرجير .

وفى هذا الصدد، قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن الهدف من هذا التعاون تحقيق أقصى معدل من التنمية والازدهار فى قطاع البترول ودفع مصر إلى السير على طريق العالمية، لافتا أن مصر تنتج يوميا ما يقارب 7 مليارات متر مكعب غاز وذلك يجعلها أقوى دولة فى إنتاج الغاز الطبيعي وتصنيعه من خلال مصانع الإسالة.

أشاد سامح حبيب عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود وزارة البترول فى التعاون الجاد مع الشركات العالمية مثل شركة شلمبرجير العالمية وغيرها للنهوض بالقطاع الى القمة.

هدف تعاون مصر مع الشركات العالمية



وقال النائب سامح حبيب أيضا أن هناك عوائد كبيرة ستعود على مصر خلال الفترة المقبلة وجنت مصر ثمارها سابقا من أبرزها إدخال العملة الصعبة مما ادى الى وجود فائض فى خزان المدفوعات نتج عنه سداد مديونيات وزارة البترول التى تعدت الـ 6 مليارات و500 مليون دولار وتم سداد ما يقارب 75% من هذا الدين.



كما قالت ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعاون مصر مع الشركات العالمية في مجال البترول أمر جيد للغاية ولكن يجب أن يكون هناك مردود إيجابي على الشعب المصري وخصوصا بعد أن حققت الدولة المصرية فائضا من الغاز الطبيعى والكهرباء وتسعى للتصدير.

وأكدت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المواطن البسيط الذى تحمل فاتورة البقاء والبناء يجب أن يشعر بالدعم من الدولة خصوصا فى الكهرباء والغاز من خلال خفض الأسعار، إضافة الى خفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع التى تشكل أهمية كبيرة للدولة والمواطنين من قدرتها على التصنيع والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة مساندة المصانع المغلقة حتى تستطيع أن تعمل مرة أخرى بعد إغلاقها بسبب غلاء أسعار الغاز والكهرباء.

وأيدت رقية الهلالي عضو مجلس النواب، جهود وزارة البترول فى التعاون الجاد مع الشركات العالمية مثل شركة شلمبرجير العالمية وغيرها، مؤكدة أنها تسهم بشكل كبير فى تحسين الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية.

وقالت "الهلالى" لـ"صدى البلد"، إن التعاون بين قطاع البترول والشركات العالمية بنَاء وله مردود ايجابى على الصناعة البترولية خاصة فى مجال الرقمنة والحلول المتطورة، لافتة الى أن مصر حققت خلال الفترة الماضية انجازات كثيرة فى مجالات الطاقة والمواد البترولية مثل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية والكهرباء.

وتابعت النائبة حديثها:" أن تعاون مصر مع الشركات العالمية فى مجال المواد البترولية وغيرها ياتى فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة".

وأكد الملا خلال اللقاء أن صناعة البترول المصرية أصبحت حالياً على الخريطة العالمية من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم، مضيفاً أن ما تحقق من نتائج أعمال فى السنوات الأخيرة ساهم فى جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل فى مصر، وأن التعاون بين قطاع البترول وشلمبرجير منذ بدايته تعاون بنَاء وله مردود ايجابى على الصناعة البترولية خاصة فى مجال الرقمنة والحلول المتطورة، وأوضح ان احدث ثمار هذه الشراكة إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG والتقدم فى تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للقيادة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.



وأشار الملا إلى أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى يهدف لاستغلال ثروات الغاز الطبيعى لصالح الدول الأعضاء له أهمية كبيرة فى تنمية حجم الأعمال والشراكات بالمنطقة وسيفتح آفاقا كبيرة لشركات الخدمات البترولية العالمية ومنها شلمبرجير لتنفيذ المشروعات المستقبلية ، حيث تصبح مصر مركزاً اقليمياً للشركة العالمية تنطلق منه الى افريقيا وشرق المتوسط .



ومن جانبه قال المهندس طارق رزق رئيس شركة شلمبرجير بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن شلمبرجير تفخر بشراكتها القوية والممتدة مع قطاع البترول المصرى والتى تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة بفعل الجهود الواضحة لإطلاق كافة إمكانات مصر فى هذا المجال وتهيئة المناخ لتعزيز الشراكات الاستثمارية ، لافتاً أن نجاح مشروعات البوابة الرقمية للاستكشاف وبرامج المسح السيزمى وبناء قدرات الكوادر خلال الفترة الأخيرة يعد نتاجاً فعلياً للجهود المتواصلة من الجانبين لتحقيق افضل النتائج .



وعقب المباحثات شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى إنبى وشلمبرجير لتعميق التعاون ودعم وتطوير الإمكانيات المشتركة في مجال تنفيذ مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج وخطوط الأنابيب.



وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى وعن شركة شلمبرجير المهندس كريم بدوى المدير التنفيذي للشركة بمصر وشرق المتوسط.



وأكد رئيس شركة انبى أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجال تحديث وتطوير المنشآت والتسهيلات البترولية داخل مصر وخارجها إضافة إلى تأمين فرص الأعمال وتنمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات واستثمار الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجات مشروعات البترول والغاز والمياه وغيرها داخل مصر وحول العالم.

