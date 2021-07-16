تسبب السرطان .. "جونسون" تسحب 6 من منتجاتها

سحبت شركة جونسون اند جونسون خمسة من منتجاتها الواقية من الشمس في الولايات المتحدة بعد وجود مستويات منخفضة من البنزين ، وهي مادة مسرطنة ، في منتجاتها.

وتأتي عملية الاستدعاء بعد أن أثار مختبر فاليسور المستقل ناقوس الخطر بشأن وجود البنزين في منتجات جونسون آند جونسون وفقا ل theguardian

أشارت فاليشور إلى أن "27٪ من العينات ، تحتوي على بنزين قابل للاكتشاف وأن بعض الدفعات تحتوي على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف حد تركيز إدارة الغذاء والدواء المقيد بشروط وهو 2 جزء في المليون".

وفي بيان صدر يوم الأربعاء الماضي ، قالت الشركة: "بدافع الحذر الشديد ، نستدعي كل الكثير من هذه المنتجات الواقية من الشمس من الهباء الجوي".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن البنزين مادة كيميائية شديدة الاشتعال ومستخدمة على نطاق واسع إما عديمة اللون أو صفراء ذات رائحة حلوة. غالبًا ما توجد في البلاستيك والمطاط والأصباغ ومبيدات الآفات والألياف الاصطناعية. يمكن أيضًا العثور على مستويات منخفضة من البنزين في الهواء الخارجي ، ومعظمها من الانبعاثات الصناعية ومحطات الغاز وعوادم المركبات.

يمكن أن يتسبب البنزين في توقف الخلايا عن العمل ويؤدي إلى فقدان خلايا الدم البيضاء. يمكن أن يساهم التعرض طويل المدى ، الذي يعرفه مركز السيطرة على الأمراض على أنه عام أو أكثر ، في الإصابة بسرطان الدم أو النزيف المفرط.

"في حين أن البنزين ليس مكونًا في أي من منتجاتنا الواقية من الشمس ، فقد تم اكتشافه في بعض عينات المنتجات النهائية للوقاية من أشعة الشمس المتأثرة" ، وفقًا لـ Johnson & Johnson. تحقق الشركة المصنعة للرعاية الصحية في كيفية دخول آثار المادة الكيميائية إلى المنتجات.

في غضون ذلك ، حثت شركة Johnson & Johnson جميع المستهلكين على التوقف عن استخدام المنتجات والتخلص منها ، وأبلغت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بسحبها.

أضرار البنزين على البشرة

يُصنف البنزين على أنه مادة مسرطنة للإنسان ، وهي مادة يمكن أن تسبب السرطان اعتمادًا على مستوى ومدى التعرض. البنزين موجود في كل مكان في البيئة.

يتعرض البشر في جميع أنحاء العالم للتعرضات اليومية في الداخل والخارج من مصادر متعددة. يمكن امتصاص البنزين بدرجات متفاوتة عن طريق الاستنشاق ومن خلال الجلد والفم.

استنادًا إلى نمذجة التعرض وإطار عمل وكالة حماية البيئة (EPA) ، فإن التعرض اليومي للبنزين في منتجات الهباء الجوي الواقية من الشمس عند المستويات المكتشفة في اختباراتنا لا يُتوقع أن يتسبب في عواقب صحية ضارة.

من منطلق الحذر الشديد ، فإننا نتذكر كل الكثير من منتجات الهباء الجوي الواقية من الشمس.

في حين أن البنزين ليس مكونًا في أي من منتجاتنا الواقية من الشمس ، فقد تم اكتشافه في بعض عينات المنتجات النهائية الواقية من أشعة الشمس. نحن نحقق في سبب هذه المشكلة ، والتي تقتصر على بعض منتجات الهباء الجوي الواقية من الشمس.

استخدام واقي الشمس أمر بالغ الأهمية للصحة العامة. تستمر حالات سرطان الجلد في الازدياد في جميع أنحاء العالم ، ومعظم الحالات ناتجة عن التعرض المفرط للشمس. من المهم أن يستمر الناس في كل مكان في اتخاذ تدابير الحماية المناسبة من أشعة الشمس ، بما في ذلك الاستخدام المستمر للواقي الشمسي البديل.

يجب على المستهلكين التوقف عن استخدام هذه المنتجات المحددة والتخلص منها بشكل مناسب.

يجب على المستهلكين الاتصال بطبيبهم أو مقدم الرعاية الصحية إذا كان لديهم أي أسئلة أو مخاوف أو واجهوا أي مشاكل تتعلق باستخدام منتجات الواقي من الشمس.

تقوم JJCI أيضًا بإخطار الموزعين وتجار التجزئة عن طريق الرسائل وتقوم بالترتيب لإرجاع جميع المنتجات المسترجعة.