بعد السيسي .. حمدوك يؤكد أهمية المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة

أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، أهمية المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة الإثيوبي مشيرًا إلى أن عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الإفريقي، بل يُعد ذلك تعظيماً للدعم الدولي للحل.

وقال بيان نشره مجلس الوزراء السوداني إن رئيس وزراء السودان التقى الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، وذلك على هامش مشاركته في القمة المصغرة المنعقدة في كوت ديفوار، لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لدعم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية.

وقال البيان: " الرئيس الحسن واتارا، تقدم في بداية اللقاء بالشكر الجزيل للدكتور حمدوك والشعب السوداني لقبول الدعوة للمشاركة في الاجتماع، وأشاد بالتطور الكبير الذي حدث في السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي والنهوض في السودان إلى جانب الاستقرار السياسي وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولي وخروجه من العزلة التي أقعدته على مدى ثلاثة عقود وحرمته من فرص التنمية".

من جانبه، أثني حمدوك على دعم الرئيس الحسن وتارا، للسودان معبرا عن أهمية الدعم الإفريقي للسودان في مختلف المجالات لاسيما القضايا الإقليمية الملحة مثل ملف سد النهضة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن السودان يتمسك بالحل الإفريقي للقضايا الإفريقية.

من جانبه أكد الرئيس الحسن وتارا أنه يتابع ملف سد النهضة عن كثب، معبرًا عن دعم دولته للحل الإفريقي وأهمية التوصل لاتفاق مرض بين الدول الثلاث من خلال الاتحاد الإفريقي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، أن القلق بشأن مياه النيل بالنسبة للمصريين هو قلق مشروع، مشددًا على أهمية المسار الدبلوماسي الذي تنتهجه مصر في أزمة سد النهضة.

وأضاف الرئيس السيسي أن المنهج الذي اتبعته مصر قائم على أقصى درجات الحكمة دون المساس بدوائر الأمن القومي المصري على الحدين القريب والبعيد.

وتابع الرئيس السيسي "أقول لكم بصدق وأؤكد لكم بالحق أن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء، وأبى من أبى، وأردنا اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة وتحركنا الأخير في مجلس الأمن هدفه وضع القضية على الأجندة العالمية"

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر دعت إثيوبيا والسودان إلى التوقيع على اتفاق ملزم فيما يتعلق بعملية ملء وتشغيل سد النهضة، وتابع:" قلنا نريد اتفاق قانون ملزم للدول الثلاثة ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وتحركنا في هذا المسار وما زلنا نتحرك فيه".

وقال الرئيس: "عرضنا المساعدة في كل ما يؤدي لرفاهية الشعبين السوداني والإثيوبي، ولا نتصور أن الهدم والتخريب يبني الأمم وإنما التعاون في المجالات هو ما يؤدي لتحقيق التنمية ولكن بشرط عدم المساس بأمن مصر المائي".