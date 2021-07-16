عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الممثلة الهندية سوريخا سكري بأزمة قلبية عن عمر  76 عاما

وفاة سوريخا سكري
وفاة سوريخا سكري

خلال أقل من أسبوع فقدت بوليوود 2 من كبار فنانيها، وذلك بعدما توفيت منذ قليل الفنانة الهندية سوريخا سكري عن عمر 76 عاما، إثر إصابتها بأزمة قلبية بحسب موقع عدد من المواقع الهندية. 

سكتة قلبية أنهت حياة سوريخا سكري نجمة التلفزيون والسينما الهندية، الحائزة على جائزة وطنية في مومباي، بعدما عانت من المرض لبعض الوقت. 

سوريخا سكري 

تعرضت سوريخا سكري لسكتة دماغية عام 2020، وأصيب بالشلل عام 2018، وأكد مدير أعمالها خبر وفاة الممثلة الهندية الحاصلة على ثلاث جوائز وطنية. 

طلبت أسرة الممثلة الهندية الراحلة سوريخا سكري، احترام خصوصيتها في هذا الوقت، مؤكدين على إنها توفيت محاطة بالعائلة والأشخاص الذين داوموا على رعايتها خلال السنوات الماضية. 

ظهرت سوريخا سكري لأول مرة في السينما الهندية عام 1978، ولعبت أدوارا مختلفة على مدار سنوات مشوارها الفني في المسرح والسينما والتلفزيون. 

توفي زوج سوريخا سكري الراحل هيمانت ريجي عام 2009 بعد معاناة مع المرض، وأنجبت منه ابنا واحدا هو راهول سكري. 

نالت سكري الكثير من التقدير على أداء دور الجدة في العمل الكوميدي «بادهاي هو» للعام 2018، ونالت جائزة الفيلم الوطني، وظهرت في حفل التسليم على كرسي متحرك.

وظلت سيكري ناشطة على الشاشة بالرغم من تراجع صحتها حتى اللحظات الأخيرة، واشتهرت بالمشاركة في مسلسلات هندية معروفة. 

وفاة ديليب كومار

تأتي وفاة سوريخا سكري، بعد حوالي أسبوع من وفاة ديليب كومار أسطورة بوليوود، واسمه الحقيقي محمد يوسف خان من مواليد 11 ديسمبر 1922 في مدينة بيشاور، ولعب خلال مشواره الفنى -الذي امتد لقرابة الخمسين عاما- في أكثر من ستين فيلما هنديا، حيث كان أول أفلامه سنة 1944 بعنوان جوار بهاطا.

يعتبر كومار أحد أساطير السينما الهندية، كما يعد أول فنان يفوز بجوائز فيلم فير المرادفة للأوسكار في الهند والأكثر تتويجا بها عن فئة أفضل ممثل مناصفة مع الممثل الهندي شاروخان بثمانية جوائز لكل منهما كما فاز بجائزة دادساهب فالك سنة 1994 من طرف الحكومة الهندية تقديرا لأعماله، وحرص على النجم الهندي على حضور جنازة مثله الأعلى ومواساة زوجته. 

سوريخا سكري وفاة سوريخا سكري بوليوود ديليب كومار ازمة قلبية شاروخان

ترشيحاتنا

الاتحاد الدولي للسباحة يوقف سباحين من روسيا

الحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه..عقوبة مزاولة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء المختصين بدون ترخيص

حكم موت الأضحية قبل الذبح.. اعرف التصرف الشرعي

.تعرف على أسعار شيفروليه تراكس موديل 2021 فى السعودية

غرامة مالية بسبب التحدث مع العروس .. شروط غريبة فرضتها مصممة حفلات زفاف

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 7 - 2021 والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ