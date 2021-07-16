وفاة الممثلة الهندية سوريخا سكري بأزمة قلبية عن عمر  76 عاما

خلال أقل من أسبوع فقدت بوليوود 2 من كبار فنانيها، وذلك بعدما توفيت منذ قليل الفنانة الهندية سوريخا سكري عن عمر 76 عاما، إثر إصابتها بأزمة قلبية بحسب موقع عدد من المواقع الهندية.

سكتة قلبية أنهت حياة سوريخا سكري نجمة التلفزيون والسينما الهندية، الحائزة على جائزة وطنية في مومباي، بعدما عانت من المرض لبعض الوقت.

سوريخا سكري

تعرضت سوريخا سكري لسكتة دماغية عام 2020، وأصيب بالشلل عام 2018، وأكد مدير أعمالها خبر وفاة الممثلة الهندية الحاصلة على ثلاث جوائز وطنية.

طلبت أسرة الممثلة الهندية الراحلة سوريخا سكري، احترام خصوصيتها في هذا الوقت، مؤكدين على إنها توفيت محاطة بالعائلة والأشخاص الذين داوموا على رعايتها خلال السنوات الماضية.

ظهرت سوريخا سكري لأول مرة في السينما الهندية عام 1978، ولعبت أدوارا مختلفة على مدار سنوات مشوارها الفني في المسرح والسينما والتلفزيون.

توفي زوج سوريخا سكري الراحل هيمانت ريجي عام 2009 بعد معاناة مع المرض، وأنجبت منه ابنا واحدا هو راهول سكري.

نالت سكري الكثير من التقدير على أداء دور الجدة في العمل الكوميدي «بادهاي هو» للعام 2018، ونالت جائزة الفيلم الوطني، وظهرت في حفل التسليم على كرسي متحرك.

وظلت سيكري ناشطة على الشاشة بالرغم من تراجع صحتها حتى اللحظات الأخيرة، واشتهرت بالمشاركة في مسلسلات هندية معروفة.

وفاة ديليب كومار

تأتي وفاة سوريخا سكري، بعد حوالي أسبوع من وفاة ديليب كومار أسطورة بوليوود، واسمه الحقيقي محمد يوسف خان من مواليد 11 ديسمبر 1922 في مدينة بيشاور، ولعب خلال مشواره الفنى -الذي امتد لقرابة الخمسين عاما- في أكثر من ستين فيلما هنديا، حيث كان أول أفلامه سنة 1944 بعنوان جوار بهاطا.

يعتبر كومار أحد أساطير السينما الهندية، كما يعد أول فنان يفوز بجوائز فيلم فير المرادفة للأوسكار في الهند والأكثر تتويجا بها عن فئة أفضل ممثل مناصفة مع الممثل الهندي شاروخان بثمانية جوائز لكل منهما كما فاز بجائزة دادساهب فالك سنة 1994 من طرف الحكومة الهندية تقديرا لأعماله، وحرص على النجم الهندي على حضور جنازة مثله الأعلى ومواساة زوجته.