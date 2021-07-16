ضمن اهتمامات الزمالك.. نجم الوداد يقترب من الدوري الإماراتي

أكد تقرير صحفي، أن يحيى جبران نجم فريق الوداد المغربي، بات قريبا من الانتقال إلى الدوري الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع “ لو 360 سبورت” المغربي، أن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد، يتجه نحو الموافقة إلى رحيل يحيى جبران إلى الدوري الإماراتي، خلال الميركاتو الصيفي، بناء على رغبة اللاعب.

وأوضح الموقع المغربي، أن يحيى جبران، يرغب في تحسين وضعه المالي بالانتقال إلى الدوري الإماراتي، خاصة وأن اللاعب بلغ سن الـ 31 عاما.

ولم يكشف الموقع المغربي، اسم النادي الإماراتي الذي يرغب في التعاقد مع يحيى جبران نجم الوداد

كانت تقارير صحفية، أكدت خلال الأيام الماضية، تواجد يحيى جبران ضمن اهتمامات نادي الزمالك، لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي عن القلعة البيضاء.

يذكر أن فرجاني ساسي، أعلن رحيله عن نادي الزمالك، أمس، الخميس، حيث كتب على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي، عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات من الفرح والتتويج، وهي دي سنة الحياة، وأتمنى من قلبي لنادي الزمالك التوفيق في الفترة المقبلة".

فرجاني ساسي رفض تجديد عقده مع نادي الزمالك، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الأمور المادية، مع إدارة القلعة البيضاء.

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ ساسي

في سياق متصل، علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على اعلان فرجاني ساسي الرحيل رسميا عن فريق الزمالك عقب انتهاء تعاقده بنهاية مايو الماضي.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن فرجاني ساسي لديه كامل الحق في الرحيل عن الزمالك وإيجاد عرض افضل بمقابل مادي اكبر مشددا ان ساسي مارس حقه بحريه تامة .

وأضاف أن فرجاني ساسي أخطأ في أمر واحد وهو التلاعب بـ عواطف الجماهير خلال الفترة الماضية ونشره لبعض الصور بتيشرت الزمالك قائلا “ دغدغه مشاعر الجماهير امر سيىء”.

وتابع أن أي للاعب كرة قدم من حقة البحث عن العرض المناسب ماديا له .

وأكمل أن تصريحات مسؤولي الزمالك كانت سيئة من خلال الإعلان عن التواصل مع محامي اللاعب او وكيله من اجل تجديد التعاقد واطلاق تصريحات تسىء للفريق مشددا ام الزمالك ناد كبير وواحد واعظم الأندية الافريقية وشرف لأي للاعب الانضمام له .