شركة تونسية تنجح في إنتاج الأكسجين الطبي

تمكنت شركة الفولاذ التونسية من إنتاج الأكسيجين الطبي مساهمة منها في معاضدة مجهود الدولة في مجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وسائل اعلام تونسية قال الرئيس المدير العام لشركة الفولاذ التونسية منير مخلوف, في تصريح إعلامي اليوم الجمعة, إنه تم الانطلاق في تعبئة 120 قارورة أكسيجين طبي.

كما قال المصدر ذاته إن شركة الفولاذ التونسية ستعمل على توفير وتوزيع الأكسيجين الطبي والصناعي السائل لمختلف المؤسسات الصناعية والطبية بالبلاد.

وأعلنت الصحة التونسية, تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بكورونا و 7878 إصابة من مجموع 26.061 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الفيروس في تونس 17.009 حالة, فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 419.641 شخصا.

تدخلات سياسية

ونددت منظمة العفو الدولية أمس الخميس، بما اعتبرته "تدخلات سياسية غير لائقة" في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في تونس داعية السلطات في البلاد إلى الالتزام بمعايير الشفافية.

وعبرت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن "قلقها من تطعيم سياسيين في تونس ضد فيروس كورونا دون احترام الأولويات المحددة مسبقا من السلطات الصحية، ومنها تلقي الوزراء للتطعيم في أبريل الماضي، دون أن يكونوا مؤهلين".

ونوهت منظمة العفو الدولية، إلى أن "من شأن هذه الممارسات أن تقوض ثقة شعب تونس في إيفاء الحكومة بالتزامها بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل عادل دون تدخل سياسي غير لائق، وأن تثير الشكوك أيضا في التزام الحكومة بضمان حق الجميع في الصحة وإعطاء الأولوية لمن هم أشد عرضة للخطر".

وحثت المنظمة الحكومة التونسية على "نشر معلومات عن سير عملية التطعيم على مستوى البلاد بما في ذلك المعايير التي اعتمدت لتحديد الفئات ذات الأولوية، وايلاء الجماعات المهمشة اهتمامًا خاصًا".