منها الإيقاف 5 مباريات.. عقوبات تأديبية مغلظة على مولودية الجزائر

فرضت لجنة الانضباط التابعة لدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عقوبات بالجملة على نادي مولودية الجزائر الذي يصارع من أجل ضمان المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان نشرته رابطة دوري المحترفين عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أنها قررت فرض عقوبة الإيقاف لمدة خمس مباريات منها اثنتان موقوفة النفاذ بحق لاعب خط الوسط شمس الدين حراق، مع تغريمه 350 دولارا، على خلفية بصقه على أحد لاعبي المنافس خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه اتحاد بسكرة 1/2 في المرحلة 30 من المسابقة.

كما تقرر إيقاف المدير الفني لفريق مولودية الجزائر نبيل نغيز، وذلك حتى مثوله أمام لجنة الانضباط خلال الجلسة المقررة يوم الاثنين المقبل على خلفية تصريحاته لوسائل الإعلام عقب المباراة التي تعادل فيها فريقه 2/ 2 مع اتحاد الجزائر يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات المرحلة 31 من المسابقة.

كم تم إيقاف عمار براهمية، رئيس مجلس إدارة النادي مباراتين لسوء السلوك، في حين عوقب كل من المدافع نبيل سعدو، وعبد النور حميدوش، بالإيقاف لمباراة واحدة مع تغريم كل لاعب 250 دولارا، كما تم فرض غرامة مالية على النادي بقيمة 2500 دولار.

من جهة أخرى، جرى إيقاف سي الطاهر شريف الوزاني، مدرب نادي بارادو، وفهد حلفاية، المدير العام لنادي وفاق سطيف، وسفيان بوشار، لاعب شباب بلوزداد، مباراتين مع تغريم الثالث 150 دولارا.

وتمت معاقبة كل من نافع علوي حارس اتحاد بسكرة بالإيقاف لمدة أربع مباريات منها واحدة مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه 300 دولار، فيما تعرض زميله نوفل غسيري لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات منها واحدة موقوفة النفاذ.

كما جرى إيقاف محمد زمولي مدرب حراس نادي بارادو، وعلي حيمود خير الدين لاعب نجم شباب مقرة، وتهامي سبيع لاعب شباب أهلي برج بوعريريج، مباراة واحدة مع تغريم كل واحد منهم 220 دولارا. بينما أوقف جمال بوعلام لاعب وداد تلمسان مباراة واحدة.

وتم تغريم وفاق سطيف ألفي دولار، وشباب أهلي برج بوعريريج 1500 دولار، واتحاد بلعباس 350 دولارا، ووداد تلمسان 300 دولار، لأسباب مختلفة.