إسلام الشيخ يقترب من الانتهاء من تصوير فيلم "تماسيح النيل"

اقترب الفنان إسلام الشيخ، من الانتهاء من تصوير دوره في فيلم " تماسيح النيل " ، والذي من المنتظر عرضه خلال الأسابيع القادمة بدور العرض السينمائي.

يتم تصوير فيلم "تماسيح النيل" في محافظة أسوان حيث انتقل فريق العمل لاستكمال التصوير في الفيلم بالقاهرة.



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي بين نجوم الفيلم في المنطقة ما بين الأقصر وأسوان، حيث يجرى تصويره على متن إحدى مراكب النيل.

وكان إسلام الشيخ قد انتهي من تصوير الجزء الثاني من المسلسل السعودي اختراق، والذي كان من المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2021 لكنه تم تأجيله، والمسلسل يشارك في بطولته مى سليم، والسوري نضال نجم، والفنان السعودي محمد العيسى، والمذيعة مها منصور وعدد آخر من النجوم، ويكتب المسلسل المؤلف محمود حمدان، وهو من إخراج أحمد حسن.

شارك الفنان محمد جمعة، مجموعة صور من كواليس فيلم "تماسيح النيل"، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب معلقا من خلال الصور :"كواليس فيلم #تماسيح النيل".

نشر الفنان مصطفى خاطر صورًا من كواليس فيلم "تماسيح النيل"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر مصطفى خاطر في الصور بصحبة كل من الفنانين “خالد الصاوي وسوزان نجم الدين وويزو وحمدي الميرغني وهنادي مهنا ومحمد ثروت” والمخرج سامح عبدالعزيز وعلق عليها: "تماسيح النيل".

سامح عبد العزيزيكشف آخر التطورات الخاصة بتصوير فيلمه الجديد "تماسيح النيل":



وكشف المخرج سامح عبد العزيز ، عن آخر التطورات الخاصة بتصوير فيلمه الجديد "تماسيح النيل" والذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وقال سامح عبد العزيز ، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : انتهيت من عدد كبير من مشاهد الفيلم الذى توقفت عن تصويره حاليا حيث من المقرر ان نعود مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف سامح عبد العزيز : قاربت على الانتهاء من تصوير الفيلم حيث لم يتبق سوى خمسة أيام على أقصى تقدير حيث يتم تصويرهم فى عدد من المناطق داخل مصر.

وأوضح سامح عبد العزيز : العمل مليء بالإثارة والتشويق الى جانب خفة الظل التي تجمع فيه عدد من الكوميديانات وأتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور.



فيما قال حمدي الميرغني إنه اقترب من انتهاء تصوير مشاهد فيلم تماسيح النيل الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ويخرجه سامح عبد العزيز.

وكشف حمدي الميرغني في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنهم بدأوا تصوير فيلم تماسيح النيل قبل شهر رمضان وشارف على الانتهاء.

وأشار حمدي الميرغني، إلى أنه ومصطفى خاطر يلعبان دور شخصيتين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي.

فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق.