قائد كايزر تشيفز السابق: سنظهر أمام الأهلى مثل الكلاب..ونخشى سيناريو القاضية ممكن

يترقب عشاق الساحرة المستديرة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي النادي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي لعام 2021.

ويحلم النادي الأهلي بتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والوصول لكأس العالم للأندية.

ويطمح فريق كايزر تشيفز لمواصلة مفاجأته هذا العام والحصول على الأميرة السمراء للمرة الأولى في تاريخه.

وتحدث " صدى البلد " مع رينيلوي ليتشولونياني قائد فريق كايزر تشيفز السابق عن أهمية المباراة وحظوظ الفريقين في النهائي ووجود موسيماني مع الأهلي.

إليكم نص الحوار

• ما رأيك في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز وحظوظ الفريقين في التتويج باللقب ؟

- المباراة صعبة للغاية على الطرفين فكل من الفريقين لديه أسلحة هجومية قوية تؤهله لحصد اللقب ، حظوظ الفريقين متساوية فهذه مباراة مختلفة وليس لها حسابات.



• ما الطريقة المناسبة لفريق كايزر تشيفز للتغلب على الأهلي؟

- ينبغى على اللاعبين اللعب كمجموعة واحدة ولا يتم إعتماد أي منهما على نفسه بشكل فردي، اللاعبين قدموا موسم رائع وبذلوا مجهود كبير للوصول إلى النهائي، لابد أن نظهر في المباراة مثل الكلاب والإستمتاع بهذه اللحظة وتنفيذ ما تم في التدريبات خلال الأيام الماضية.

• من سيشكل خطورة من لاعبي الأهلي على فريق كايزر تشيفز ؟

- النادي الأهلي يمتلك لاعبين لديهم إمكانيات هائلة، يعجبني أسلوب لعب ديانج وقفشة وأعتقد أنهم أهم لاعبي الفريق الأحمر.

• كيف تحلل نقطة وجود موسيماني كمدرب للأهلي أمام فريق جنوب إفريقي ؟

وجود بيتسو موسيماني كمدرب للنادي الأهلي نقطة قوية جداً للفريق الأحمر فهو يعرف إمكانيات فريق كايزر تشيفز بشكل كبير ولديه علم بكل نقاط القوة والضعف لديهم كما أنه لديه فكر تكتيكي رائع يؤهله للحصول على البطولات الكبرى.

• هل من الممكن تكرار سيناريو "القاضية ممكن" في هذه المباراة ؟

من المحتمل حدوث ذلك، القارة الأفريقية جميعاً تعرف حجم وإمكانيات النادي الأهلي وكمشجعين لفريق كايزر تشيفز نخشى تكرار هذا السيناريو السئ؟

• ما النتيجة التي تتوقع إنتهاء المباراة بها ؟

- هذا سؤال صعب لا يجيب عليه سوى لاعبو الفريقين، مثلما تحدثت معك أن حظوظ الفريقين 50 50 وأي خطأ من أي فريق ممكن ان يكلفهم المباراة.

• ما النصيحة التي توجهها للاعبي كايزر تشيفز ؟

- انصحهم أن يستمتعوا بالمقابلة وأن يلعبوا بأعصاب هادئة وأتمنى التوفيق لهم جميعاً.