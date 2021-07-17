نواب يشيدون بـ مبادرة حياة كريمة.. ويؤكدون: تستهدف رفع المعاناة عن كاهل الأكثر احتياجا.. ودورها كبير في خفض معدلات الفقر بقرى مصر

نائبة:

حياة كريمة تعكس معيشة المواطن البسيط في الجمهورية الجديدة

برلماني:

كلمة الرئيس السيسي بشأن سد النهضة حملت رسائل واضحة للعالم

الجندي:

حياة كريمة ثورة تصحيح اجتماعية كبيرة وتعد مشروع القرن للريف المصري



أشاد عدد من النواب بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، حيث أكدوا أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" سيغير من نمط حياة المصريين وسيدعم الأمن القومي المصري لأنه سيزيد المصريين حبًا وتمسكًا بأرضهم مصدر الخير والتقدم، وأوضحوا أن الرئيس السيسي أولى الكثير من الاهتمام بالاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وتنمية مهاراته في مختلف المجالات.

فى البداية أكدت النائبة إيناس عبد الحليم ، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كان لها دور كبير في خفض معدلات الفقر بقرى جمهورية مصر العربية، خاصة وأنها استهدفت المناطق الأكثر احتياجا للتنمية من أجل تدعيمها بكافة الخدمات التي كانت تفتقر إليها سواء من النواحي الصحية والاقتصادية والتعليمية، لافتًا إلى أن البلاد تشهد حاليًا نهضة تنموية في كل مناحي الحياة بفضل الأمن والاستقرار الذي ننعم به وهو ما يدفع عجلة التنمية التي تجري على أرض مصر اليوم.

وأوضحت "عبد الحليم"، خلال البيان الصادر لها، أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" سيغير من نمط حياة المصريين وسيدعم الأمن القومي المصري لأنه سيزيد المصريين حبًا وتمسكًا بأرضهم مصدر الخير والتقدم، معتبرين أنه سيمثل نقلة نوعية لمصر في وقت قياسي ستصب في مسيرة وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ربط هذا المشروع بالجمهورية الجديدة يعتبر الركيزة الأساسية التي سيعيش فيها المواطن البسيط وهو يشعر بالتطوير في حياته وبأنه قد تم إمداده بوسائل الحياة العصرية بما يليق بالحياة في دولته الحديثة

وأكد النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن سد النهضة، خلال احتفالية المبادرة الرئاسية حياة كريمة يوم الخميس الماضي، حملت العديد من الرسائل المهمة والواضحة للعالم بأسره.

وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصلت لكافة الأطراف المعنية بالشأن أزمة سد النهضة سواء إقليمية أو دولية، منبهًا بأن هناك خطًا أحمر وأي تحرك معادٍ سيكون له رد فعل مصري من جانب القيادة السياسية والجيش المصري العريق.

وأضاف عضو مجلس النواب، الشعب المصري يعتمد بشكل كلي على النهر النيل من آلاف السنين، وبالتالي أي تدخل للتأثير على حصتنا في مياه النيل يعتبر مسألة حياة أو موت، كما أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وهي تحرص على الحل الدبلوماسي وعلى استكمال المفاوضات ولكن كان لابد من وضع حد فاصل للمماطلة والتسويف من الجانب الإثيوبي.

وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة "حياة كريمة" واحدة من أهم المبادرات الرئاسية المتعددة، والتي تستهدف في المقام الأول رفع المعاناة عن كاهل الطبقات الأكثر احتياجا، كما تستهدف الوصول إلى حياة كريمة اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما تم تحقيقه من أهداف المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال الجندي في بيان له : "إن الدولة المصرية لديها الفرصة الحقيقية للتطوير وإتمام عملية النهوض والانتقال لدولة معاصرة حديثة، وذلك من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق تلك الاستراتيجية الموضوعة بشكل مدروس ومُمنهج، وتتم في خطوات متتابعة ومتوازية في كافة المجالات لتستهدف تحقيق الحياة الكريمة".

وأوضح الجندي في البيان، أن الرئيس السيسي أولى الكثير من الاهتمام بالاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وتنمية مهاراته في مختلف المجالات؛ وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في مبادرة حياة كريمة بلغت أكثر من 100 مليار جنيه في مرحلتها الأولى من أجل تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية التي توليه الدولة اهتماما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع الجندي في البيان قائلًا : "الرئيس السيسي أحيا الآمال الوطنية الكبيرة وأعطى للمصريين ثقة كبيرة في مستقبل أفضل لهم و لأبنائهم، و أكد أن - حياة كريمة - والتي تواصل على قدم وساق تنمية قرى الريف المصري وتنفيذ مشروعاتها، داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية؛ باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه لإعادة رسم خريطة قرى الريف المصري من جديد، وإحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى، لتغيير حياة حوالي ٥٨ مليون مواطن مصري في ٤٥٨٤ قرية في كافة محافظات الريف المصري".

وأشار الجندي إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعيد الأمل للريف المصرى، وسيكون لها تأثير بالغ الأهمية في إعادة وتطوير مراكز الشباب، وحل مشكلات القرى المصرية؛ ونوه على أن تلك المبادرة الرئاسية هي بمثابة عودة الروح للريف المصري، والذي ظل مهملا لسنوات طويلة، فهي "مشروع القرن لبناء الإنسان وسد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة".