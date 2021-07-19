موسمياني : دربت اللاعبين على 7 طرق للتعامل مع الكرات الثابتة

خططنا لهدف السولية أمام الزمالك فى نهائي افريقيا

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي، إنه خطط من أجل تسجيل هدف عمرو السولية في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، مشيرا إلى أنه يدرب اللاعبين على سبع طرق من أجل تسجيل الأهداف من كرات ثابتة.

وأضاف موسيماني في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "قبل مباراة الزمالك، كنا نخطط لتسجيل هدف من كرة ثابتة، فنحن نخطط في كل جلسة تدريب، وأحيانًا يكون هناك سيناريو متوقع للمباراة وأحيانا يكون هناك تنوعات في المباراة، فقد كانت هناك 7 طرق مختلفة في الكرات الثابتة، وهدف السولية أمام الزمالك نُفذ بنفس طريقة هدفنا ضد صنداونز لكن الفارق أن الكرة ذهبت من رأس اللاعب لصدر زميله".

وتابع: "أنا لا أحدد أي طريق يمكن تنفيذها لكن اللاعبين هم من يختارون، أنا فقط أعطهم الأفكار السبعة وهم ينفذون، كما حدث في الكأس حيث لعب معلول الكرة لأفشة وهو سدد الكرة، أنا لا أعلم اللاعب كيف يسجل الأهداف لكني أعلمه فقط كيف يتحرك وبعدها سيسجل الهدف".

وحقق موسيماني لقب دوري أبطال إفريقيا ما الأهلي مرتين خلال أقل من عام منذ أن تولى تدريب الفريق في أكتوبر الماضي