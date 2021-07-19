بني سويف تعلن عن خطتها لاستقبال عيد الأضحى

أعدت المحافظة برنامجاً متكاملاً في أول أيام عيد الأضحى المبارك "غدا الثلاثاء"، والذي من المقرر ان يبدأ بأداء المحافظ شعائر صلاة العيد داخل مسجد عمربن عبد العزيز بمدينة بني سويف العاصمة.

وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية "وذلك بالتوازي مع إنابة باقى رؤساء المدن الست لأداء الصلاة بالمسجد الرئيسيى بالمركز رئاسته" ،ووسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية الصحية وضوابط وزارة الأوقاف بإقامة الصلاة داخل المساجد والحفاظ على التباعد الجسدى بين المصلين وإحضار المصلى الشخصى ، مع استمرار غلق دورات المياه

كما يتضمن البرنامج أيضاً تفقد عملية ذبح الأضاحي بمجزر اهناسيا مقدمة من مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، والتي سيتم توزيح لحوم مايقرب من 290 رأس من الماشية ، على الأسر والفئات الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة على مدار أيام العيد،

وعقب الانتهاء من تفقد ذبح الأضاحي،فمن المقرر أن يتوجه محافظ بني سويف لتقديم التهنئة والمعايدة على نزلاء دار الخير والبركة من المسنين بمنطقة الحمرايا شرق النيل،والتي تشرف عليها الجعمية الشابات المسلمات،حيث يقوم المحافظ بزيارة نزلاء الدار وتوزيع بعض الهدايا وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ويختتم المحافظ جولته بحضور الإفطار الجماعي للأطفال الأيتام،والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن ومؤسسة الأيتام بقاعة نادى الشرطة ،حيث يتناول المحافظ "في أول أيام العيد" إفطاره مع أبناء مؤسسة رعاية الأيتام وتوزيع بعض الهدايا عليهم لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم وقلوبهم وتعويضهم عن ذويهم في مثل اليوم السعيد