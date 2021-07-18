دور الدولة في نشر الوعي الثقافي لدى الأطفال بقصور بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة بني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية.

نفذ بيت ثقافه اهناسيا المدينة محاضرة حول "دور الدولة في نشر الوعي الثقافي لدي الأطفال" القاها مصطفي محمود، وعرف مفهوم الوعي الثقافي انه عبارة عن مجموعة مصطلحات حاصة بطبيعه الإنسان الإجتماعية وتطورها، وما يميز وعي الفرد الذاتي هو قدرته علي اتخاذ اي قرار، بجانب لقاء حواري عن دور الدولة في التصدي لظاهرة الهجره غير الشرعية، كما نظم بيت ثقافة ابوصير الملق محاضرة بعنوان "الاتجاهات الحديثة فى معاملة ذوى الإحتياجات الخاصة" تناول مسؤل النشاط طرق وأساليب وكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات التى بها يتم ادارجهم بالمجتمع بشرائحه المختلفه وبكافة المؤسسات والهيئات، كى لا يكونوا عبئا على المجتمع، بالإضافة لمحاضرة حول ذكري ثورة ٢٣ يوليو القاها حماده سيد نصر ثورة 23 يوليو.

قدم الفرع عدد من المسابقات الثقافية في المعلومات العامة والعاب ترفيهية وذلك بمكتبات "الحي الثاني شرق النيل، النادي الرياضي، سمسطا، منشأة عاصم"، وبيت ثقافة ابوسليم، كما عقدت مكتبه سمسطا محاضرة عن "التلوث السمعي" تحدث خلالها مسؤل النشاط عن تعريف التلوث السمعي بإنه مجموعة الأصوات المزعجة التى تخلق جواً غير مريح نفسياً، كما يمكن أن تتسبب بآلام جسدية، ويتم التعرض للضوضاء في البيئات المفتوحة بأشكال عدة، ومنها الضوضاء الصادرة عن حركة النقل، أو ماكينات جز العشب، أو في البيئات الداخلية المغلقة كأصوات وحدات التدفئة والتكييف، وأقامت مكتبة منشأة عاصم ورشة فنون تشكيلية عمل حروف بورق الفوم الملون، كما نفذت مكتبة طنسا بني مالو ومكتبة دلاص ورش رسم إحتفالا بعيد الاضحي، فيما نفذ بيت ثقافة اهناسيا الخضراء محاضره حول الإرهاب والتطرف و تحدث عن خطورة الإرهاب وأشكاله العديدة والنتائج التي تنتج عن الفوضي والإرهاب.

بينما ناقش قصر ثقافة بني سويف كتاب "ابرز ملامح ثوره 23 يوليو"، بجانب ورشة فنون تشكلية لذوي الاحتياجات الخاصة لعمل تيجان، فيما نظم بيت ثقافة الفشن ندوة أدبية حول "القصة القصيرة" للشعراء رانيا ابو بكر، صفاء صلاح الدين، أوضح أن القصة القصيرة هي نوع أدبي عبارة عن سرد حكائي نثري أقصر من الرواية، وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة ومكان محدود، وتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة، بينما عقد قصر ثقافة شرق النيل أمسية شعرية لنادي ادب تحت التأسيس.