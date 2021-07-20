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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داليا البحيري تكشف ما يحدث لها على المسرح إذا خرج أحد زملائها عن النص

داليا البحيري
داليا البحيري

قالت الفنانة داليا البحيري،  إن أولى تجاربها المسرحية  في مسرحية  "أبو العربي" ليست بسيطة وسهلة، مؤكدة أنها تجربة تأخرت بعض الشيء.

وتابعت خلال   حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"،  أن هناك تجربة مسرحية سابقة كان من المفترض أن تجمعها بالفنان القدير الراحل نور الشريف، وكانت باسم "اللجنة" من إخراج مراد منير وتأليف صنع الله إبراهيم، لكن أنا مكنتش فاهمة  أنا بعمل إيه ؟ كان فيه بروفات كتيرة وكانت المسرحية مليئة بالرمزية  وكانت عميقة جدا".

وأشارت إلى أن المسرحية لم تَرَ النور، وتوقفت في مرحلة " البروفات"، قائلة: "كان نفسي اشتغل معاه ويحصلي الشرف في أي عمل، ولم يكن هناك سوى بروفات هذه المسرحية التي لم تر النور وتوقفت في مرحلة " البروفات " وافضل شيء في التجربة أني أتعرف عليه واقرب منه .

وكشفت البحيري عن أنها في الفترة السابقة وقبل الشروع في تدشين مشروع مسرحية "أبو العربي" تلقت عروضاً مسرحية من مسرح الدولة لكن في ذات الوقت فوجئت بإتصال الفنان هاني رمزي يعرض عليها فكرة مسرحية " ابو العربي " وأنا طول الوقت كان نفسي في المسرح .

وأشار إلى أن أحد أهم الأسباب  التي دفعتها للموافقة على العمل مع الفنان هاني رمزي  هو الحنين للاعمال التي تجمعهما  حيث كان سبباً في بدايتها في السينما عبر فيلم " محامي خلع " قائلة : " فيلم خالد كونه أصبح أحد كلاسيكايات السينما خاصة أنه من تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد وإخراج المخرج الجميل محمد ياسين".

وحول أدائها على المسرح لأول مرة وحديث الفنان هاني رمزي أنها شخصية كوميدية  رائعة اثبتت وجودها  على خشبة المسرح  علقت قائلة :"هوا بيقول كده عشان بيحبني   وأنا بحبه جداً لانه من أنظف وأفضل الناس الي إشتغلت معاهم  كونه شخص متصالح مع نفسه ومحب لكل زملائه  وده أنا عارفاه من ايام فيلم " محامي خلع " وكنت وقتها في البدايات وكان فنان محترم ومكنش ليه طلبات كتيرة " .

وكشفت البحيري عن أن تجربة مسرحية " أبو العربي " في  تكوين طاقم عملها تضم فطاحل مسرحية، وهي فقط الوحيدة صاحبة التجربة الأولى في الوقوف على خشبة المسرح، قائلة : " في ساعات بيحصلي "بانك "على خشبة المسرح  بسبب إفيه مفاجئ  لاني من الشخصيات الملتزمة بالنص بشكل غلس وممل ".

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داليا البحيري: أجسد شخصية زوجة عالم نووي في مسرحية "أبو العربي".. فيديو

كشفت الفنانة داليا البحيري، في تصريحات لـ "صدى البلد" الصعوبات التي واجهتها في مسرحية "ابو العربي" واوضحت انها تجسد من خلال العمل شخصية زوجة عالم نووي والذي يجسده الفنان هاني رمزي، كما كشفت تفاصيل تواجدها بالعمل.

عبرت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها بالتواجد في مسرحية "أبو العربي"، وكشفت عن أبرز الصعوبات التي قابلتها.

وقالت داليا في تصريحات لـ صدى البلد أن أبرز ما واجهها من صعوبات هو أن البروفات الخاصة بالعرض كانت قبل أن ينطلق بشهر واحد،وهو ماجعلها تتوتر بسبب إقتراب عرض المسرحية، ولكن هذا التوتر أختفى مع العرض الأول للمسرحية، وتفاعل الجمهور معها.

ونظم أبطال مسرحية “أبو العربي” احتفالية خاصة، في حب الفنان الراحل سمير غانم؛ وذلك قبل بدء العرض المسرحي، حيث ظهر أبطال العرض وهم يحملون صورا للفنان الراحل، مؤكدين دوره الريادي في عالم المسرح، وكنوع من الاعتراف بتأثيره في عالم الكوميديا.

ونشر الفنان هاني رمزي، صورا من الاحتفالية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأعلن في تعليقه عليها، إهداء العرض المسرحي “أبو العربي” لروح الفنان الراحل سمير غانم.

وكتب هانى رمزي: "عرض النهاردة لمسرحية أبو العربي، هو عبارة عن احتفالية بعنوان (في حب سمير غانم)، وسنهدي العرض لروحه؛ لأنه عاشق المسرح وعاشق الضحك.. الله يرحمه".

كما قرر فريق عمل المسرحية، الوقوف دقيقة؛ حداد على روح الفنان الراحل سمير غانم، قبل بدء العرض.

داليا البحيري هاني رمزي وحيد حامد لميس الحديدي مسرح الدولة نور الشريف

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