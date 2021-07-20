الري: تم الانتهاء من تبطين 2145 كيلو متر من الترع

كشف المهندس محمود السعدي مساعد وزير الري والمشرف علي مشروع تبطين الترع، أهمية المشروع القومي لتبطين الترع.

وقال مساعد وزير الري خلال تصريحات ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" هناك 555 عملية لتأهيل أطوال الترع موزعين على 20 محافظة من الإسكندرية لأسوان .

وأوضح أنه تم الانتهاء من تبطين 2145 كيلو متر من الترع خلال الفترة الراهنة، ومع حلول 0 يونيو 2022 سننتهى من تبطين 7 آلاف كيلو من الترع كمرحلة أولى من مشروع تبطين الترع.

وأشار إلي مشروع تبطين الترع يضمن وصول المياه إلى نهاية الترعة وبالتالي يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد المائية وعدالة توزيع الترعة بين من يعملون في بداية الترعة ومن يعملون في نهايتها .

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تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر ورئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بصري النوبي يوسف، ومسئول ري الطود بهندسة ري الأقصر سعدي حسين مدني، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بقرية منشية النوبة للترعة العالية بطول ٤ كليو متر تقريبا، والتي تم تنفيذ ٣٠٠ متر من تبطينها، كما يجري العمل على تنفيذ الترعة الواطية بطول ٤ كيلو متر تقريبا.

ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، تبطين وتأهيل ترعة جانبية الحوشة الكليو 6 من الفم حتى نهاية الترعة بطول 7.775 كيلو متر بداية من الندافين حتى خلف كوبري نجع الجسور، مؤكدا الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال الجارية وضبط الجودة وزيادة معدلات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر والشركات المنفذة للمشروع.



كما تابع رزق، أعمال رفع كفاءة الكهرباء بقرية منشية النوبة، حيث تم تركيب 32 عامود بنجع العرب بطريق الترعة العالية وطريق النوبيين ونجع ابو الحمد ونجع ابو سيدنا بالتنسيق مع هندسة كهرباء العديسات والطود ، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.



اختتم رئيس مركز ومدينة الطود جولته بمتابعة الاعمال النهائية لاستكمال تطوير الجانب الشرقي لترعة الكلابية بطول 140 متر شمال كوبري مدخل مدينة الطود وإظهارها بالمظهر اللائق أمام زائريها وحفاظا على المظهر العام والارتقاء بالمظهر الجمالي لمدخل مدينة الطود، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.