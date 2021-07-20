عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: تم الانتهاء من تبطين 2145 كيلو متر من الترع

مشروع تبطين الترع
مشروع تبطين الترع

كشف المهندس محمود السعدي مساعد وزير الري  والمشرف علي مشروع تبطين الترع، أهمية المشروع القومي لتبطين الترع.

وقال مساعد وزير الري خلال تصريحات ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" هناك 555 عملية لتأهيل أطوال الترع موزعين على 20 محافظة من الإسكندرية لأسوان .

وأوضح أنه تم الانتهاء من تبطين 2145 كيلو متر من الترع خلال الفترة الراهنة، ومع حلول 0 يونيو 2022 سننتهى من تبطين 7 آلاف كيلو من الترع كمرحلة أولى من مشروع تبطين الترع.

وأشار إلي مشروع تبطين الترع يضمن وصول المياه إلى نهاية الترعة وبالتالي يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد المائية وعدالة توزيع الترعة بين من يعملون في بداية الترعة ومن يعملون في نهايتها .

اقرا أيضا

تبطين الترع بمنشية النوبة جنوب الأقصر

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر ورئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بصري النوبي يوسف، ومسئول ري الطود بهندسة ري الأقصر سعدي حسين مدني، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بقرية منشية النوبة للترعة العالية بطول ٤ كليو متر تقريبا، والتي تم تنفيذ ٣٠٠ متر من تبطينها، كما يجري العمل على تنفيذ الترعة الواطية بطول ٤ كيلو متر تقريبا.

ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية

 

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، تبطين وتأهيل ترعة جانبية الحوشة الكليو 6 من الفم حتى نهاية الترعة بطول 7.775 كيلو متر بداية من الندافين حتى خلف كوبري نجع الجسور، مؤكدا الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال الجارية وضبط الجودة وزيادة معدلات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هندسة ري الأقصر والشركات المنفذة للمشروع.
 

كما تابع رزق، أعمال رفع كفاءة الكهرباء بقرية منشية النوبة، حيث تم تركيب 32 عامود بنجع العرب بطريق الترعة العالية وطريق النوبيين ونجع ابو الحمد ونجع ابو سيدنا بالتنسيق مع هندسة كهرباء العديسات والطود ، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود. 
 

اختتم رئيس مركز ومدينة الطود جولته بمتابعة الاعمال النهائية لاستكمال تطوير الجانب الشرقي لترعة الكلابية بطول 140 متر شمال كوبري مدخل مدينة الطود وإظهارها بالمظهر اللائق أمام زائريها وحفاظا على المظهر العام والارتقاء بالمظهر الجمالي لمدخل مدينة الطود، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.

المتابعة الميدانية تبطين الترع وزير الري مشروع تبطين الترع مساعد وزير الري محمود السعدي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.. فيديو

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية مكثفة

الرئيس السيسي يصل العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى.. فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الأضحى 2021

نضال الشافعي: هجمة مرتدة هو "الاختيار 3".. وساعد في رفع وعي الشباب

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف وذبح الهدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

الجوكر تراجع .. بيراميدز يقلب الطاولة على نجوم الأهلي ويوقع غرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثاني لـ سد النهضة .. والسودان يرد

إدانة لآبي أحمد.. كيف خالفت إثيوبيا اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ