مجزر البساتين يستقبل الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى.. تفاصيل

عيد الأضحى

قال الدكتور مصطفى رمضان مدير الإدارة العامة لـ مجزر البساتين، إن المجزر شهد تنظيف وتطهير كل العنابر بعد الانتهاء من عمليات الذبح والتخلص من المخلفات واستمرار العمل حتى فترة متأخرة من الليل.



وأضاف مدير الإدارة العامة لـ مجزر البساتين، خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد جومانا ماهر: "بداية من الساعة الـ12 في منتصف الليل كان الإقبال كبيرا علينا، وبعد أداء صلاة عيد الأضحى مباشرة فتحنا الأبواب وتشغيل المياه وبداية عمليات الذبح".

عيد الأضحى

وتابع: “لدينا طبيب يحدد صلاحية اللحم، وفي الأيام العادية يقف دورنا على الكشف بعد الذبح، لكن في أيام عيد الأضحى نقوم بعملية التشفية وفصل العظام عن اللحوم وتعبئتها في أكياس”.



واستطرد مدير الإدارة العامة لـ مجزر البساتين: "نقول للناس تعالوا اذبحوا هنا لأن المخزن مفتوح حتى يكون مظهر الشوارع جميلا وأن نتجنب التلوث حتى يستمتع المواطنون بالعيد بعد تناول اللحوم".



وأردف مصطفى رمضان: "المجزر به 4 صالات، وهناك 6 خطوط في الناحية المقابلة بالمجزر الألماني، أما نحن فقد بدأنا باستخدام 3 صالات، وفي الصالة التي نقف فيها فإن عدد المذبوحات البقري والجاموسي كبير جدا، أما الضأن فهو قليل جدا، لكن أعداده كبيرة في الناحية المقابلة".