مسرح وسينما .. دليل خروجاتك فى عيد الأضحى

احتفالاً بعيد الاضحى المبارك ، يرصد موقع صدى البلد فى السطور التالية الفعاليات الفنية التى تستعد لاسقبال الجمهور المصرى احتفالاً بتلك المناسبة .

فى السينما هناك عدد من الافلام التى تنافس فى تلك المناسبة وهو الامر ذاته بالمسرح ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الأعمال :

العارف



أول تلك الافلام التى تنافس فى موسم عيد الأضحى هو فيلم العارف والذى بدأ عرضه منذ الاسبوع الماضى ويعد الأضخم إنتاجا في السينما المصرية، بوصفه أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي «مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا»، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

كما يستمر عرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين “بطولة كريم عبد العزيز في عيد الاضحى وذلك بعد ان تم عرضه منذ عدة أسابيع ، ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، إخراج أحمد الجندي، إنتاج وائل ولؤي عبدالله.



مش أنا



أما ثالث الافلام التى يستمر عرضها خلال موسم عيد الأضحى السينمائى فيلم مش أنا وهو من بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، شيرين، فايز المالكي، ومن إخراج سارة وفيق.

المثير فى الأمر انه من المقرر عقب انتهاء إجازة عيد الاضحى المبارك ان يتم عرض فيلم الانس والنمس من بطولة الفنان محمد هنيدى والفنانة منة شلبى.

المسرح

تقدم فرقة المسرح القومي عرض " ليلتكم سعيدة" عن قصة " مطربة الكورس " لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال ، وذلك على المسرح القومي في تمام الثامنة مساء ، و تقدم فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض " الصندوق " عن قصة أحلام الدمي لطه سادات ، تأليف وأشعار محمد زناتي،من إخراج رضا حسنين، و ذلك في تمام التاسعة مساء ، و تفتتح الفرقة أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد "سيدة الفجر " من تأليف الكاتب الأسباني اليخاندرو كاسونا ، و إخراج أسامة رؤوف وذلك في تمام السابعة والنصف مساء .

أما فرقة مسرح الشباب فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض " أفراح القبة " عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، و ذلك في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل ، و تقدم الفرقة أيضا عرض " Dogs “ , فكرة و إخراج كمال عطية، على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة مساء .

و للأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد "نجوم من خشب " من تأليف حمدي عطية ، ومن إخراج سيد رستم، و ذلك في تمام السادسة و النصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد " عفركوش " من تأليف عيسى جمال ، و إخراج عادل الكومي ، و ذلك في تمام السادسة و النصف على مسرح متروبول بالعتبة.

أما فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة فتقدم حفلتين متتاليتين لعرض " نضارة المهرج " ضمن مشروع عروض " أحلام شتوية "، من تأليف محمد ناصف ، و من إخراج يوسف أبو زيد ، و ذلك في تمام الرابعة عصرا ، و السادسة مساء على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وفي الاسكندرية تقدم فرقة مسرح الاسكندرية عرض "قاع"، نتاج ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، فكرة و إخراج محمد مرسي، وذلك في تمام الثامنة مساء على مسرح ليسيه الحرية .

كما يستعد صناع مسرحية “ ألمظ وعبده الحامولى ” ، لعرض هذا العمل فى الاسكندرية على قاعة سيد درويش ، وهو من بطولة مروة ناجى وإخراج مازن الغرباوى.

المسرح الخاص :

أما مسرح القطاع الخاص، فيستعد صناع مسرحية أبو العربي في ميشن إمبوسيبل لاستقبال الجمهور فى ثانى وثالث ورابع أيام العيد على مسرح جراند طيبة مول في مدينة نصر.

مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل من بطولة هانى رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

كما يقوم الفنان أشرف على الباقى بعرض مسرحية جريمة فى المعادى بمدينة الساحل الشمالى ، ويشارك فى بطولتها مجموعة من الشباب .