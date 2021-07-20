شاهد .. استعدادات حديقة الأورمان لاستقبال زوار العيد

قال عماد عبد المنعم، نائب مدير حديقة الأورمان، إننا قمنا بعمل استعدادات شاملة للحديقة من صيانة لدورات المياه الشرب، وعمليات قص للنجيل استقبالاً لزوار الحديقة بعيد الأضحى.

وأضاف "عبد المنعم"، خلال حواره في برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا قمنا بفتح ٣ بوابات للحديقة تيسراً على الزائرين .

وأشار نائب مدير حديقة الأورمان، إلى أن هناك فرقة من مديرية أمن الجيزة متواجدة بشكل دائم، مع عربات الإسعاف والمطافى تحسباً لأى موقف.

وفى سياق متصل، يعد معرض الزهور من أهم المعارض التى تلقى اهتماما من قبل المسئولين، ومن الزائرين أيضا، فالمعرض يعد فرصة هائلة لعرض الزهور المحلية والدولية أمام المواطنين، إذ يتم استيراد أنواع غريبة من الزهور لتجذب الجميع.

وفى هذا الصدد، يقول الدكتور محمد فوزى، مدير حديقة الأورمان، إن عدد العارضين بمعرض الزهور هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، وذلك بسبب إلغائه العام الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "فوزى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات، سواء أثناء تواجد معرض الزهور أو غيره، نافيا وجود نية لزيادة سعر التذكرة خلال الفترة القادمة.

