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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجارة الأدوية الوهمية.. قرار جديد بشأن مستريح الهرم

صدى البلد


جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأدوية.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس سائق والشهير بمستريح الأدوية بالهرم وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من 4 مواطنين، بتضررهم من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم.

كشفت التحريات قيام المتهم بالتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.

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