طفل مصاب بمرض غريب بسبب انتشار الفئران في المنزل

نشرت سيدة صورة لبراز الفئران في منزلها و علقت عليها “ نتعرض للحصار بسبب الفئران المنتشرة في منزلنا و بدأت إصابة إبني بمرض غريب” .

حسب ما نشرت صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 21 عاما نشرت صورة أسقف و أرضيات منزلها الممتلئة بفضلات الفئئران و التي تسببت ففي إصابة نجلها بأمراض في المعدة .

قالت الشابة إنها اضطرت للسكن في ذلك المكان بعد أن تخلى عنها زوجها عقب ولادة إبنهما الوحيد منذ حوالي 3 أشهر و ططردها من المنزل الذي كانت تعيش فيه مع زوجها لعدم قدرتهم على دفع إيجار السكن .

اضطرت الشابة أن تقبل بأي مكان لتسكن فيه برفقة إبنها البالغ من العمر عام واحد، و قالت أن المنزل ملئ بالقوارض و غير مؤهل للحياة الآدمية و لكن وافقت ان تسكن فيه في النهاية .

اصيب نجل السيدة بمرض غريب في معدته لم يتمكن الأطباء من تشخيصه و ذلك بسبب تناوله براز الفئران المنتشرة في كل أرجاء المنزل .

جدير بالذكر ان الأم الحزينة أكدت أن قتلت أكثر من 30 فأرا في المنزل منذ أن سكنت فيه، و لكن مازال طفلها محجوززا في المستشفى ولا تعلم متى ستتحسن صحته .