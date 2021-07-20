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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفل مصاب بمرض غريب بسبب انتشار الفئران في المنزل

طفل مصاب بمرض غريب
طفل مصاب بمرض غريب بسبب إنتشار الفئران في المنزل

نشرت سيدة  صورة لبراز الفئران في منزلها و علقت عليها “ نتعرض للحصار بسبب الفئران المنتشرة في منزلنا و بدأت إصابة إبني بمرض غريب” . 

حسب ما نشرت صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 21 عاما نشرت صورة أسقف و أرضيات منزلها الممتلئة بفضلات الفئئران و التي تسببت ففي إصابة نجلها بأمراض في المعدة . 

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قالت الشابة إنها اضطرت للسكن في ذلك المكان بعد أن تخلى عنها زوجها عقب ولادة إبنهما الوحيد منذ حوالي 3 أشهر و ططردها من المنزل الذي كانت تعيش فيه مع زوجها لعدم قدرتهم على دفع إيجار السكن . 

اضطرت الشابة أن تقبل بأي مكان لتسكن فيه برفقة إبنها البالغ من العمر عام واحد، و قالت أن المنزل ملئ بالقوارض و غير مؤهل للحياة الآدمية و لكن وافقت ان تسكن فيه في النهاية . 

اصيب نجل السيدة بمرض غريب في معدته لم يتمكن الأطباء من تشخيصه و ذلك بسبب تناوله براز الفئران المنتشرة في كل أرجاء المنزل . 

جدير بالذكر ان الأم الحزينة أكدت أن قتلت أكثر من 30 فأرا في المنزل منذ أن سكنت فيه، و لكن مازال طفلها محجوززا في المستشفى ولا تعلم متى ستتحسن صحته .

براز براز الفئران فئران لفئران مرض غريب

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