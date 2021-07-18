فأر عملاق على رف سوبرماركت يثير ضجة على مواقع التواصل.. فيديو

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في مقطع فيديو حقق مليوني مشاهدة، وثقت إحدى المتسوقات لحظة مروعة داخل متجر بريطاني شهير لـ فأر عملاق يحاول تسلق رف السوبر ماركت مثل الأبطال الخارقين، مما أثار سخرية رواد مواقع الاواصل قبل اشمئزازهم.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المثير للاشمئزاز بعد أن تم نشره على تطبيق TikTok من قبل امرأة بريطانية تدعى Caity، وحقق حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة.

يظهر الفأر العملاق يتسلق السياج المعدني لأحد رفوف سوبر ماركت ألدي البريطاني ويمر فوق عبوات كبيرة من المياه المعبأة والمشروبات الغازية.

حاولت إحدى موظفي متجر ألدي الإمساك بالفأر بعد أن أبلغتهم مصورة الفيديو بوجوده على الرف، لكن المتسوقة غادرت المتجر بعد وقت قصير لذا لم تكن متأكدة مما إذا كانت العاملة قد نجحت في اصطياده.

سارع مستخدمو TikTok إلى مشاركة أفكارهم الساخرة في التعليقات على الفيديو، حيث شبهه الكثيرون بمتقمص أدوار الأبطال الخارقين.