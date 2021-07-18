عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

2 مشاهدة..

فأر عملاق على رف سوبرماركت يثير ضجة على مواقع التواصل.. فيديو

فأر
فأر

في مقطع فيديو حقق مليوني مشاهدة، وثقت إحدى المتسوقات لحظة مروعة داخل متجر بريطاني شهير لـ فأر عملاق يحاول تسلق رف السوبر ماركت مثل الأبطال الخارقين، مما أثار سخرية رواد مواقع الاواصل قبل اشمئزازهم. 

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو المثير للاشمئزاز بعد أن تم نشره على تطبيق TikTok من قبل امرأة بريطانية تدعى Caity، وحقق حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة. 

 

يظهر الفأر العملاق يتسلق السياج المعدني لأحد رفوف سوبر ماركت ألدي البريطاني ويمر فوق عبوات كبيرة من المياه المعبأة والمشروبات الغازية.

 

حاولت إحدى موظفي متجر ألدي الإمساك بالفأر بعد أن أبلغتهم مصورة الفيديو بوجوده على الرف، لكن المتسوقة غادرت المتجر بعد وقت قصير لذا لم تكن متأكدة مما إذا كانت العاملة قد نجحت في اصطياده.

 

سارع مستخدمو TikTok إلى مشاركة أفكارهم الساخرة في التعليقات على الفيديو، حيث شبهه الكثيرون بمتقمص أدوار الأبطال الخارقين.

 

@caity.potaty

Reply to @rain.archer definitely on a rat mission he was ##missionimpossible ##fyp ##foryou ##foryoupage

♬ Mission Impossible Theme (Movie Trailer Mix) - Dominik Hauser
TikTok تطبيق TikTok المشروبات الغازية بريطاني بريطانية البريطاني السوبر ماركت سوبر ماركت مقطع الفيديو Mission Impossible فأر عملاق فأر اخبار المنوعات

موضوعات متعلقة

رجل يخنق طائر نورس بوحشية لاسترجاع طعامه.. فيديو

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

زفاف في المستشفى.. شاهد كارثة تصيب عروس بسبب الرقصة الأولى|صور

لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

طبيب نساء تحرش بـ 6 آلاف امرأة.. والمحكمة تلزمه بـ 73 مليون دولار تعويضات

ترشيحاتنا

الأهلي يستعرض عضلاته.. الحسرة تسيطر على صحف جنوب أفريقيا بعد سقوط كايزر تشيفز

ماذا يفعل الحجاج في يوم التروية ؟ 6 أعمال يؤديها ضيوف الرحمن

متوجة بالأميرة العاشرة .. بعثة الأهلي تغادر المغرب متجهة إلى القاهرة

بسبب سخرية صفحات السوشيال .. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي في بيان رسمي

إسراء عبد الفتاح تنهي إجراءات خروجها بعد إخلاء سبيلها

فأر عملاق على رف سوبرماركت يثير ضجة على مواقع التواصل.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

بسبب سخرية صفحات السوشيال .. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي في بيان رسمي

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

تجري عملية صعبة.. أحمد حلمي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

نتقابل الموسم القادم .. تعليق مثير من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فأر عملاق على رف سوبرماركت يثير ضجة على مواقع التواصل.. فيديو

رجل يخنق طائر نورس بوحشية لاسترجاع طعامه.. فيديو

فواكه تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

فيديو

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ