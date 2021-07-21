مصر للطيران تسير 65 رحلة.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، 65 رحلة جوية تنقل على متنها 6920 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنظم مصر للطيران، اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، 65 رحلة جوية بمعدل 40 رحلة دولية، و22 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 6920 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.