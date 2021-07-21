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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق في أشجار ونخيل بساحل سليم دون خسائر بشرية

حريق
حريق

اندلع حريق في مجموعة من الأشجار والنخيل بقرية النزلة المستجدة بمركز ساحل سليم في أسيوط.

 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من النجدة باندلاع حريق في مجموعة من الأشجار والنخيل بقرية النزلة المستجدة. 


على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في مجموعة من اشجار النخيل بقرية النزله المستجده دون وقوع خسائر في الأرواح او الممتلكات.

 

تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الاطفاء من اخماد الحريق قبل أن يمتد إلى الزراعات المجاورة.

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FB_IMG_1626887269658
حريق أشجار نخيل أسيوط ساحل سليم الإطفاء

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