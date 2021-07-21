الأنهار الجليدية تذوب بنسبة 2% .. وظهور 1000 بحيرة في جبال الألب

في أقلّ من قرنين من الزمن، أعاد التغير المناخي رسم ملامح منطقة الألب السويسرية، متسببا بذوبان شديد للأنهار الجليدية ومستولدا أكثر من ألف بحيرة جديدة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، كشف جرد شامل جديد للبحيرات الجليدية السويسرية أنه "منذ نهاية العصر الجليدي الصغير قرابة العام 1850، أبصرت نحو 1200 بحيرة جديدة النور في المناطق الجليدية السابقة في الألب السويسرية. ولا تزال ألف بحيرة منها موجودة حتى اليوم".



وأجريت هذه الدراسة بالتعاون بين المعهد الفدرالي السويسري للعلوم والتكنولوجيات المائية وجامعة زيوريخ والمكتب الفيدرالي للبيئة.



وعندما ينحسر الغطاء الجليدي، يخلّف منخفضات وسدودا طبيعية، وهي أحواض عندما تملؤها المياه المتأتية من ذوبان الجليد تشكّل بحيرات جديدة.



وقال دانييل أودرمات، المسؤول عن تقنيات الاستشعار عن بعد بالمعهد السويسري، في بيان يقدّم هذه الدراسة "فوجئنا بعددها الكبير من جهة وبسرعة تشكّلها من جهة أخرى".



وأقرّ الباحث "في بادئ الأمر، توقّعنا نحو بضع مئات من البحيرات الجليدية"، مضيفا أن "180 بحيرة أبصرت النور خلال العقد الأخير وحده".



وأشار أودرمات إلى أن هذا الجرد يشكّل "انطلاقة رائعة لمراقبة أثر التغير المناخي على الأنهر الجليدية وتحليله".



وكما الحال في بقيّة منطقة الألب، فإن الأنهار الجليدية في سويسرا آخذة في الذوبان. وهي خسرت خلال العام الماضي لا غير 2 % من حجمها، بحسب الدراسة السنوية الصادرة عن الأكاديمية السويسرية للعلوم.

وحتّى لو تمّ التقيّد ببنود اتفاق باريس المناخي لحصر احترار الكوكب بأقلّ من درجتين مئويتين مقارنة مع معدلات الحرارة قبل الثورة الصناعية، فإن ثلثي الأنهر الجليدية في منطقة الألب ستكون قد اندثرت، وفق دراسة أجرتها المدرسة التقنية الفيدرالية في زيوريخ سنة 2019.

واعتبر الباحثون أنه "دليل مرئي على التغير المناخي في منطقة الألب"، فما بين 2006 و2016 اشتدّت سرعة تشكّل البحيرات الجليدية الجديدة بصورة ملحوظة. وفي المعدّل، تشكّلت 18 بحيرة جديدة كلّ سنة وتوسّعت المنطقة المائية بأكثر من 400 متر مربع في السنة الواحدة.

وفي العام 2016، كان أكبر نهر يمتدّ على 40 هكتارا حتّى لو لم تكن أغلبية كتل المياه تتخطّى الهكتار.

وقد تسنّى إجراء هذا الجرد الكامل بفضل معطيات مجمّعة منذ منتصف القرن التاسع عشر.

من جهته، قال الباحث الحائز على دكتوراه نيكو مولج الذي تعاون مع دانييل أودرمات "عندما بدأ الثلج بالذوبان في نهاية العصر الجليدي الصغير، اتّقد فضول علماء الطبيعة في تلك الفترة".

واستند الباحثون في أعمالهم إلى خرائط دوفور التي رُسمت ما بين 1840 و1870 وصور التُقطت من الجوّ سنة 1946، فضلا عن معطيات المكتب الفيدرالي للطبوغرافيا (سويستوبو).

ولا يقتصر الغرض من هذا الجرد على دراسة تداعيات التغير المناخي، بل هو مفيد أيضا في مجال الأمن المدني. فقد دوّن العلماء موقع كلّ بحيرة وارتفاعها وحجمها وحدّدوا أيضا نوع السدّ ومكوّناته ومحيط التسرّبات، فضلا عن توثيق نموّ البحيرة.

وأوضح البيان أنه "من شأن هذه المعطيات أن تسمح لاحقا بتقييم المخاطر المرتبطة بكلّ بحيرة على حدة"، مثل تداعيات انهيار السدّ. لكن الصورة ليست سلبية فحسب "فالظواهر الطبيعية تشكل عنصر جذب للسياح وتمدّد البحيرات يوفّر فرصا جديدة للطاقة المائية".