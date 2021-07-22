غينيا كوناكري تؤكد انسحابها من أولمبياد طوكيو 2020

أكدت بعثة منتخب غينيا كوناكري المتواجدة فى طوكيو اليابانية، انسحابها من المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الرياضة في بيان نقله موقع "غينيا نيوز"، أن "حكومة جمهورية غينيا الراغبة في الحفاظ على سلامة الرياضيين الغينيين، قررت بحزن إلغاء مشاركة غينيا في أولمبياد طوكيو".

وكشف الموقع الألكتروني أنها ستعد المرة الثالثة التي لا يشارك فيها هذا البلد من غرب أفريقيا في دورة ألعاب أولمبية بجانب دورتي ميونخ 1972 ومونتريال 1976.

ويضم الفريق الأولمبي الغيني، الرياضية ايساتا ديين كونتي والسباحين مامادو باه وماريانا توري، ولاعب الجودو مامادو سامبا باه، ولاعبة المصارعة الحرة فاتوماتا كاماراز.