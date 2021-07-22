عاجل
مصر تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة وأمريكا ترفض اقتراح تركيا لحل قائم على دولتين في قبرص.. أبرز اهتمامات صحف الكويت أخبار الفن| تطورات حالة دلال عبد العزيز.. تفاصيل حفل عمرو دياب بالساحل.. تامر شلتوت يرد على هجوم مي حلمي ضبط 48 قضية تخزين سجائر لبيعها فى السوق السوداء أخبار التوك شو| بكاء كريم عبد العزيز.. ورقص محمد رشاد.. وحياة كريمة أكبر مشروع وطني بالعصر الحديث.. وكيف أنجحت السعودية موسم الحج 2021 نشرة المرأة والصحة.. طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوي في عيد الأضحى.. معلومات لا تعرفها عن كوكو شانيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة وأمريكا ترفض اقتراح تركيا لحل قائم على دولتين في قبرص.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

المرصد السوري: ضربات إسرائيلية تدمر مستودعات أسلحة لحزب الله في حمص
وزير الخارجية العراقي: جولة الحوار الرابعة مع أمريكا ستكون الأخيرة
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس التونسي هاتفيا العلاقات الثنائية ومستجدات كورونا
البنتاجون يعترف باكتساب طالبان "زخما استراتيجيا" في أفغانستان‎

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 49 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى خروج 801 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 225869 حتى أمس الأربعاء.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بأن ضربات إسرائيلية استهدفت محافظة حمص، فجر الخميس، أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله اللبناني.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قوله إن جولة الحواء الاستراتيجي الرابعة بين بلاده والولايات المتحدة، ستكون الأخيرة، مضيفا: "ليست هناك قواعد أمريكية في العراق"، لافتا إلى أن "الأمريكيين يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية".

وقالت "القبس" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي  بحث مع الرئيس التونسي قيس سعيد، هاتفيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر مستجدات جائحة كورونا.

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأمريكية، فكتوريا نولاند، أكدت أن الولايات المتحدة ترفض اقتراحاً كرره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام الأخيرة، لحلّ قائم على دولتين في قبرص.

وأشارت "الوطن" إلى أن رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، أكد حركة طالبان اكتسبت ”زخما استراتيجيا“ في هجماتها في أنحاء أفغانستان، إلا أن انتصارها غير مضمون إطلاقا.
 

مصر كورونا تركيا قبرص الكويت

موضوعات متعلقة

العراق.. وزير الخارجية يؤكد: جولة الحوار الرابعة بين بغداد وواشنطن ستكون الأخيرة

سوريا.. اللقطات الأولى لقصف إسرائيل لمحافظة حمص.. فيديو

قيس سعيد ومهمة إنقاذ تونس.. لماذا استعان بـ الجيش في مواجهة كورونا؟

تدهور أمني مريع..جنرال أمريكي يحذر من توسع طالبان في أفغانستان

ترشيحاتنا

كيفية رمي الجمرات في الحج للمتعجل

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تطلق هاتف Redmi Note 10T 5G.. سيجنال يكشف السر وراء رغبة الحكومة الهندية لـ "إضعاف التشفير"

تعرف على عقوبة الاتجار بالمصريين واستغلالهم خارج مصر

أخبار التعليم| انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ أبنائنا في الخارج 31 يوليو وإعلان جداولها.. وآداب القاهرة تغير شروط الالتحاق بأقسامها

أخبار المحافظات | تفاصيل مقتل ميكانيكي على يد نجله .. أزمة حمو بيكا في الإسكندرية .. ومصرع شاب في كرداسة

أخبار الرياضة| الزمالك يوقف التعاقدات مع هؤلاء وتوصيات من كارتيرون.. تأهل فرج ونور إلى نهائي كأس العالم للإسكواش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

تعرف على درجات الحرارة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ