مصر تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة وأمريكا ترفض اقتراح تركيا لحل قائم على دولتين في قبرص.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

المرصد السوري: ضربات إسرائيلية تدمر مستودعات أسلحة لحزب الله في حمص

وزير الخارجية العراقي: جولة الحوار الرابعة مع أمريكا ستكون الأخيرة

محمد بن زايد يبحث مع الرئيس التونسي هاتفيا العلاقات الثنائية ومستجدات كورونا

البنتاجون يعترف باكتساب طالبان "زخما استراتيجيا" في أفغانستان‎

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 49 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى خروج 801 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 225869 حتى أمس الأربعاء.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد بأن ضربات إسرائيلية استهدفت محافظة حمص، فجر الخميس، أسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله اللبناني.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قوله إن جولة الحواء الاستراتيجي الرابعة بين بلاده والولايات المتحدة، ستكون الأخيرة، مضيفا: "ليست هناك قواعد أمريكية في العراق"، لافتا إلى أن "الأمريكيين يتواجدون في معسكرات عراقية وليست أمريكية".

وقالت "القبس" إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بحث مع الرئيس التونسي قيس سعيد، هاتفيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر مستجدات جائحة كورونا.

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأمريكية، فكتوريا نولاند، أكدت أن الولايات المتحدة ترفض اقتراحاً كرره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام الأخيرة، لحلّ قائم على دولتين في قبرص.

وأشارت "الوطن" إلى أن رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، أكد حركة طالبان اكتسبت ”زخما استراتيجيا“ في هجماتها في أنحاء أفغانستان، إلا أن انتصارها غير مضمون إطلاقا.

