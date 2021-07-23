تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم ثلاثة إصابات في القرية الأولمبية.

وقال المنظمون إنه: "تم تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد للإصابات حتى 23 يوليو إلى 110".

وأضاف البيان أن "من بين الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا 56 إصابة من سكان اليابان، و 54 من الأجانب، من بينهم 13 رياضيا و8 ممثلين عن وسائل الإعلام ومتطوع واحد".

وتابع البيان: "يعيش 12 فقط في القرية الأولمبية من بين جميع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

وتأجلت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس/آب المقبل من العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وستجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.

وكانت بعثة التشيك للأولمبياد أعلنت الثلاثاء أنه بعد تبين إصابة لاعب كرة الطائرة الشاطئية أوندري بيروشيتش، كشفت الفحوص أيضا عن إصابة مدرب كرة الطائرة الشاطئية سيمون ناوتش بالعدوى.

وإلى جانب الحالات المسجلة بفيروس كورونا من قبل منظمي الأولمبياد، جرى تسجيل أربع حالات إصابة أخرى من جانب المقاطعات في اليابان.

من جانب آخر، حذر خبراء الصحة باليابان من وضع "خطير" محتمل لفيروس كورونا في طوكيو حيث قدروا أن الإصابات قد ترتفع أكثر في أوائل أغسطس خلال الأولمبياد.

وقال الخبراء في التقديرات وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو": "في أقل من أسبوعين، سيكون الوضع في طوكيو حرجا أكثر من الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد".

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أعلن فرض حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة منذ بدء جائحة كورونا بدءا من 12 يوليو الجاري وحتى 22 أغسطس المقبل، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار الإصابات بالفيروس وخاصة سلاسة "دلتا" المتحورة.

كما أعلنت اليابان منع حضور الجمهور مباريات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي ستنطلق اليوم الجمعة.