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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة اثنين من الرياضيين في أولمبياد طوكيو بفيروس كورونا

صدى البلد

قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الخميس، إن اثنين من الرياضيين في القرية الأولمبية أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المنظمون عن 12 حالة إصابة جديدة من بينها الرياضيان ليصل الإجمالي إلى 87 إصابة.

وذكرت اللجنة المنظمة أن مسؤولا في القرية الأولمبية أصيب بالعدوى، وقد خالط 12 شخصا.

وكانت بعثة التشيك للأولمبياد أعلنت أول أمس الثلاثاء أنه بعد تبين إصابة لاعب كرة الطائرة الشاطئية أوندري بيروشيتش، كشفت الفحوص أيضا عن إصابة مدرب كرة الطائرة الشاطئية سيمون ناوتش بالعدوى.

وإلى جانب الحالات الـ78 المسجلة من قبل منظمي الأولمبياد، جرى تسجيل أربع حالات إصابة أخرى من جانب المقاطعات في اليابان.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو رسميا بعد غد الجمعة، وتستمر منافساتها حتى 8 أغسطس المقبل.

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من جانب آخر،  حذر خبراء الصحة باليابان من وضع "خطير" محتمل لفيروس كورونا في طوكيو، حيث قدروا أن الإصابات قد ترتفع أكثر في أوائل أغسطس خلال الأولمبياد.

وقال الخبراء في التقديرات وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو": "في أقل من أسبوعين، سيكون الوضع في طوكيو حرجا أكثر من الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد".

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أعلن فرض حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الرابعة منذ بدء جائحة كورونا بدءا من 12 يوليو الجاري وحتى 22 أغسطس المقبل، وذلك في محاولة للسيطرة على انتشار الإصابات بالفيروس وخاصة سلاسة "دلتا" المتحورة.

كما أعلنت اليابان منع حضور الجمهور مباريات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي ستنطلق غدًا الجمعة.

 

 

 

 

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