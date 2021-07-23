تريند x خبر.. أحمد فهمي يكتسح ترند تويتر بعد عرض فيلم العارف .. و أيتن عامر تحتفل بـ عيد زواجها

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

احتفلت الفنانة ايتن عامر بـ عيد زواجها ، حيث نشرت صورتين لها مع زوجها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت ايتن عامر قائلة “ ٦ سنين ولسة مكملين عقبال العمر كله حبيبي و ربنا ما يحرمنى منك ”.

وكانت آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

نشر عصام الحضرى ، حارس مرمى منتخب مصر سابقا ، عدة صور له ، من خلال خاصية “ استورى ” عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وظهر عصام الحضرى فى الصور اثناء ممارسة بعض التدريبات الرياضية داخل الجيم .

واحتفل عصام الحضري حارس مرمي النادي الأهلي السابق بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز .

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من الساحل اثناء التقاط بعض الصور مع جمهوره ، وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام .

وعلق محمد قائلا “ في الساحل كنت نازل البحر عملت حفلة .. ونزلت البيسين لما روحت ”.

وعلى الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

نال الفنان احمد فهمى اشادة كبير من جمهوره عن دورة فى فيلم “ العارف ” بعد عرضه بدور السينمات ، ودشن عدد كبير من مستخدمى موقع تويتر هاشتاج “ احمد فهمى ”.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتي :