محمد رمضان: في الساحل كنت نازل البحر عملت حفلة ونزلت البيسين لما روحت

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له من الساحل اثناء التقاط بعض الصور مع جمهورة ، وذلك عبر حسابة بموقع انستجرام .

وعلق محمد قائلا “ في الساحل كنت نازل البحر عملت حفلة .. ونزلت البيسين لما روحت ”.

وعلى الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وكانت حالة من الجدل أحدثها الفنان محمد رمضان ، من جديد بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد” في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .