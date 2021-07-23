أولمبياد طوكيو.. التونسية رحاب الوليد تتأهل لدور الـ64 في منافسات القوس والسهم

انتهت أحداث المرحلة التمهيدية من منافسات السيدات للقوس والسهم، والتي تأتي ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وقد أسفرت هذه المرحلة على صعود اللاعبة التونسية رحاب الوليد إلى دور ال 64، وذلك بعد إحتلالها المركز ال 59 من أصل 64 لاعبة شاركوا في هذه المرحلة، محققةً 609 نقطة كأفضل رقم شخصي لها.

وستلتقي رحاب الوليد في دور ال 64 من منافسات السيدات بنظيرتها المكسيكية عايدة رومان، والذي حلت في المركز ال السادس محققةً 645 نقطة.

ومن المقرر أن تكون هذه المواجهة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يوليو الجاري، في السادسة إلا ربع صباحاً.

الجدير بالذكر أن هذه المرحلة التمهيدية كانت تتواجد بها لاعبة عربية أخرى هي، المصرية آمال آدم والتي حلت في المركز ال 63 محققةً 570 نقطة.

وستلتقي آمال في دور ال 64 من منافسات السيدات بنظيرتها الكورية مينهي جانج والتي حلت في المركز الثاني محققةً 677 نقطة.

ومن المقرر أن تكون هذه المواجهة يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، في الساعة 4:27 صباحاً.