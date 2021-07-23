طوكيو 2020 الأغلى في التاريخ.. ما هي تكلفة استضافة الأولمبياد؟

خسائر كبيرة وقعت علي العالم إثر انتشار فيروس كورونا المستجد العام الماضي وتضررت جميع القطاعات الرياضية والاقتصادية والسياسية .

ومازال العالم يحاول بكل الطرق التخلص من فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها الا أن ذلك تسبب في خسائر فادحة .

وأقيم اليوم حفل إفتتاح بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تم تأجيلها العام الماضي علي اثر انتشار فيروس كورونا واتجاه كل دول العالم لتعطيل حركة الطيران وفرض الإجراءات الاحترازية علي المواطنين .

ووفقا لما نشره بنك سويسكوت السويسري الرائد في خدمات التداول علي الانترنت أن تكلفة استضافة الاولمبياد في طوكيو وصلت الي 28 مليار دولار وهي التكلفة الأعلى في التاريخ .

متفوقا علي أولمبياد لندن التي كلفت إنجلترا 15 مليار دولار

وفي تقرير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت

نفقات أولمبياد طوكيو 2020

6 مليار دولار تكلفة تشغيل الملاعب

5 .8 تكلفة تشغيل دورة الألعاب الأولمبية

2.8 تكلفة تأجيل البطولة التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي .

لتكون النفقات في مجملها ما يقارب 15 مليار دولار بجانب ال7.3 مليار دولار التي خصصتها اليابان في 2013 حينما حصلت علي حق استضافة البطولة .