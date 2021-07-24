الإعلامية دينا يحيي تقدم حفل جدة للفنانين انغام وتامر عاشور وشرنوبي

تقوم الإعلامية دينا يحيي بتقديم حفلات صيف جدة والذى تحييه الفنانة انغام و الفنان تامر عاشور و الفنان محمد الشرنوبي بجدة وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكه العربيه السعوديه و بتنظيم شركة بنش مارك السعوديه.

يذكر أن دينا يحيي قدمت العديد من الاحتفالات والفعاليات بالوطن العربي مثل الكويت والبحرين وغيرهم.

كما أدارت العديد من المؤتمرات والحلقات النقاشية فى مصر والمحافل العربية.

ومن أبرز الندوات التي أدارتها جلسات مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم والذى أدارته بحرفية شديدة مما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يثني على طريقة إدارتها للجلسات ويقدم لها الشكر أمام الحضور.