باطلالة صيفية.. تامر عاشور يهنئ جمهوره بعيد الأضحى

هنأ الفنان تامر عاشور جمهوره بمناسبة عيد الاضحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الفنان تامر عاشور باطلالة صيفية، حيث ارتدى قميص ازرق زهري وشورت باللون الأبيض، وتفاعل معه جمهوره بالتعليقات لتهنئنه بعيد الأضحى المبارك.

من جانب اخر، علق الفنان تامر عاشور على الهجوم الشديد عليه، بسبب تفسير البعض حديثه مع مريضة بالسرطان عبر أحد حساباته على السوشيال ميديا، على أنه سخرية منها .



وحرص تامر عاشور ، على تصحيح سوء الفهم المتداول عنه قائلا: "صباح الخير - أنا طول حياتي ومشواري عمري ما اتريقت على حد سليم علشان أتريق على مريض حاش لله - واللي خد كلامي على إنه تريقه على مريض، نفوسهم ضعيفه وهم اللي مرضى.. بيفرقوا بين المريض والشخص الطبيعي.



وأضاف: "لو نزلت صورتي مع اي طفل اللي هو غير مُكلف بالصيام وقولتله بأي طريقه متشربش مياه قدامي يا فاطر أو خد دي يا فاطر انا صايم ، حد هيتكلم ؟ مستحيل علشان طفل طبيعي لكن المريض لاااااا منهزرش معاه زي الطبيعي علشان هو مريض ونفضل نقوله مريض مريض مريض ونحسسه بمرضه من تعاملاتنا".



وتابع : "المرض الحقيقي هو التفرقه بين اطفالنا اللي بصحه جيده ربنا يديهم كل الصحه واطفالنا اللي ربنا اختارهم للمرض المرض الحقيقي هو ان فكره " المعايره " جاتلك قبل ١٠٠ فكره تانيه ممكن تجيلك من جمال البنت وضحكها وبهجه الصورة وللأسف شوفت كمان حاجه غريبه جدا ناس كتير قوي محسوبين على "هامش هامش هامش المجال الفني " عمرهم ما شافو مني حاجه وحشه غير إني مباديهمش مواعيد لاقيتلهم تعليقات كأنهم ما صدقوا لاقولي غلطه وأنصحهم العمر بيجري حاولوا تعملوا حاجه لنفسكم أولى" .



وتابع " البنت اللي في الصوره فضلت ف حضني طول تصوير الاعلان وبحبها جدا جدا ومتفقين انا وهي على حاجات كتير قوي قوي هنعملها".