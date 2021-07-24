إعصار .. خطر جديد يهدد أولمبياد طوكيو 2020

تواجه دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020 ” التي تستضيفها العاصمة اليابانية خطرا جديدا بعد اقتراب إعصار من أكبر جزيرة بالبلاد.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية الي وصول إعصار قوي الي اليابسة في إقليم كانتو الذي يضم العاصمة طوكيو وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

وقد يتم تأجيل بعض المنافسات في بطولة دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو بسبب الاعصار.

وتشهد اليابان الاعصار الثامن لها هذا العام في هونشو أكبر جزيرة في اليابان.

وحسب تصريحات ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة لـ أولمبياد طوكيو فإن السلطات المحلية اتخذت التدابير اللازمة من أجل الاعصار.

جدير بالذكر ان الألعاب الأولمبية التي تستضيفها اليابان الموسم الحالي كانت مؤجله من العام الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا.