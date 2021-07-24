بالخطوات.. إزاي تتحكم في محتوى التيك توك لحماية أطفالك

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، خطوات جديدة من تطبيق " التيك توك" لسلامة الأطفال، ومتابعة المحتوى الذي يشاهدوه، وعدد ساعات التصفح عبر التطبيق، وذلك خلال فقرة السوشيال ميديا التي قدمتها اليوم، السبت، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".

وعرضت لميس سلامة طريقة التحكم في تطبيق "التيك توك" من خلال بعض الخطوات الجديدة في إعدادات البرنامج.

استنجدت بمتابعيها عبر تيك توك.. مقتل طفلة في ظروف مأساوية

في حادثة مأساوي لا يستوعبه العقل البشري بسهولة، وثقت طفلة روسية تبلغ من العمر 9 سنوات اللحظات الأخيرة في حياتها قبل أن تُقتل على يد جارهم السكران.

وبينما تروى الطفلة تفاصيل ما حدث معها في بث مباشر على تطبيق «تيك توك» أطلق الجار السكران النار على الفتاة، حسبما أكدت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية.

تفاصيل الحادث

قُتلت الطفلة فيليسيا فيودور بعد 15 دقيقة من محاولة جارهم كسر بابهم الأمامي، حيث أوضحت الفتاة في الفيديو الذي ظهرت فيه مرعوبة: «لدينا جار مخمور يطرق بابنا بشدة ليكسره، أنا خائفة جدًا».

ويظهر في الفيديو الذي بثته الطفلة صوت جارهم فاسيلي دونتس، يعمل في متجر أعمال يدوية وهو يقرع على الباب بقوة، بينما تردد الفتاة: «لا أعرف ماذا أفعل، اختبأ أخي الأصغر للتو، وسوف يكسر بابنا الآن».

