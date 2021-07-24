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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

سعر الدولار
سعر الدولار

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات  خامس ايام عيد الأضحي المبارك و اليوم السبت، على مستوى البنوك العاملة بمصر.


وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع .

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وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي AIB".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي، الأمارات دبي الوطني".

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " ابوظبي الاول، التجاري وفا إيجيبت، الأهلي اليوناني، العربي، الاسكندرية".


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، بلوم، HSBC، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، البركة، الأهلي المتحد، ABC، المصرف المتحد، سايب،العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".


أعلى سعر 
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك مصر ايران للتنمية


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك  فيصل الإسلامي نحو 16.07 جنيه لشراء و16.17  جنيه للبيع.

سعر الدولار عيد الأضحى البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه مال واعمال البنوك

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