عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أخطر رجل بالعالم

شاهد| قصة أخطر رجل بالعالم أكل قلوب الأطفال

اخطر رجل بالعالم
اخطر رجل بالعالم

كشف القائد السابق للمتمردين بليبيريا ، المشهور بالتضحية بالأطفال وأكل قلوبهم ،  لوكالة فرانس برس  انه وجد الخلاص من أعماله الإجرامية السابقة  من خلال مساعدة الجنود الأطفال السابقين في التخلص من إدمان المخدرات.


ووفقاً للوكالة الفرنسية ، أطلق على  “جوشوا بلاهي”  القاتل الشنيع لقب "أخطر رجل في العالم" بعد أن اعترف بارتكاب جرائم بشعة ضد آلاف الأبرياء. 

كان جوشوا بلاهي أحد أكثر الشخصيات عنفًا وخوفًا من الحروب الأهلية في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. 

اخطر رجل بالعالم

كما كان معروفًا لدى معظم الناس باسم "جنرال بات العاري" بسبب خوضه المعارك عاريًا، وهو أمر يعتقد أنه منحه "قوة روحية" جعلته لا يقهر في الحرب.

وأوضحت الوكالة ان الحروب الأهلية في ليبيريا ، التي اندلعت في الفترة من 1989 إلى 1998 ومن 1999 إلى 2003 ، كانت مليئة بأعمال التعذيب الشنيعة والاغتصاب والقتل الجماعي.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع مليون شخص لقوا حتفهم خلال الصراعات. بعض أسوأ الجرائم ارتكبها جنود أطفال مدمنون على المخدرات من قبل رؤسائهم.

فيما  ترك هؤلاء الأطفال في حالة إدمان شديد بعد انتهاء القتال، وسقط الكثير منهم في حياة الجريمة وانفصلوا عن المجتمع.

وصرح القائد سابق للمتمردين  البالغ من العمر 49 عاما لوكالة فرانس برس ان هو ومن معه جعل الأطفال يحملون السلاح ويتعاطون المخدرات، لافتا إلى انه يريد الان إصلاح هذه الأخطاء الفادحة.

 وأضاف ان بالنسبة له هؤلاء الأطفال ضحايا وليسوا جناة  موضحاً انه عادةً يحكي للأطفال قصته الخاصة ، ثم يطلب منهم أن يحذوا حذوه بالتضحية بحياتهم للمسيح وترك المخدرات.

وأوضحت الوكالة أن  في عام 2012 ، بنى القائد الشيطاني مجمعًا بطول 15 ميلًا لإجراء دورات تدريبية مع الجنود الأطفال السابقين في محاولة لإعادة دمجهم في المجتمع.

قصة اخطر رجل القائد السابق لوكالة فرانس برس اكل قلوب الأطفال قلوب الأطفال

ترشيحاتنا

أخبار التعليم | طارق شوقي ينفي صحة المناهج المتداولة لتلاميذ 4 ابتدائي .. وكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تطلق برنامج تأهيل المعلمين

متحف بيترسن يحتضن معرضا لسيارات فورمولا 1 ..التاريخ والنشأة

اقتصاد عمان|5% نسبة ارتفاع التضخم في السلطنة خلال يونيو

بعد أضرحة آل البيت| فاتورة مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات في 7 سنوات

فولهام يضم هاري ويلسون لاعب ليفربول

كشري عن مواجهة الأهلي: التدريب مهنة شرف.. وسنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

معانا لإنقاذ إنسان تحمي فنانة بـ عائلة الحاج متولي من التشرد|شاهد

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

حقيقة تصريحات موسيماني عن تناول بعض لاعبي الأهلي الخمور

إصابة 6 أشخاص وإنقاذهم من الغرق فى انقلاب توك توك ببحر سنهور بالفيوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ