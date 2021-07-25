رحلة إثبات براءة.. مؤلف 30 مارس يكشف عن تفاصيله

كشف المؤلف حميد المدنى عن تفاصيل فيلمه الجديد “ 30 مارس ” ، والذى من المقرر طرحة خلال الفترة القادمة .

حيث أكد حميد المدنى انهم انتهوا من تصوير فيلم 30 مارس خلال الشهور الماضية، وتم طرح البوستر الخاص به .

وتابع حميد المدنى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان قصة فيلم 30 مارس تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما ، يتهم اتهامه فى جريمة ما يوم 30 مارس ، مما يجعله رحلة لإثبات براءته.

أبطال 30 مارس :

فيلم 30 مارس بطولة أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، صبرى فواز، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم، والقصة من تأليف حميد المدنى،وإخراج أحمد خالد موسى.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم 30 مارس قد طرحت البوستر الرسمى للعمل والذى ضم كل ابطاله على رأسهم دينا الشربينى وأحمد الفيشاوى.