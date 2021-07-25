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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. الثنائي هالة ورضوى يودعان منافسات الرماية 10 متر مسدس هواء

صدى البلد

ودع ثنائي منتخب الرماية رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري منافسات 10 متر مسدس هواء للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

واحتلت رضوى عبد اللطيف المركز 40 في التصفيات برصيد 560 نقطة، بينما احتلت هالة الجوهري المركز 41 برصيد 560 نقطة ليودع الثنائي المنافسات، حيث يتأهل أول 8 لاعبات فقط للنهائي.

يذكر أن الرقم العالمي لهذه المنافسات مسجل بإسم اليونانية آنا كوراكاكي برصيد 587 نقطة.

وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها الأولمبي بعد وصول 137 لاعب ولاعبة بواقع 89 رياضي و48 رياضية في 23 لعبة أولمبية.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.

 

الرماية منتخب الرماية رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري منافسات 10 متر مسدس هواء للسيدات الألعاب الأولمبية طوكيو2020

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