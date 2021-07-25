أولمبياد طوكيو.. الثنائي هالة ورضوى يودعان منافسات الرماية 10 متر مسدس هواء

ودع ثنائي منتخب الرماية رضوى عبد اللطيف وهالة الجوهري منافسات 10 متر مسدس هواء للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.
واحتلت رضوى عبد اللطيف المركز 40 في التصفيات برصيد 560 نقطة، بينما احتلت هالة الجوهري المركز 41 برصيد 560 نقطة ليودع الثنائي المنافسات، حيث يتأهل أول 8 لاعبات فقط للنهائي.
يذكر أن الرقم العالمي لهذه المنافسات مسجل بإسم اليونانية آنا كوراكاكي برصيد 587 نقطة.
وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها الأولمبي بعد وصول 137 لاعب ولاعبة بواقع 89 رياضي و48 رياضية في 23 لعبة أولمبية.
وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.
بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.
وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.