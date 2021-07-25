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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يواصل استعداداته لـ بيراميدز .. وسامى يعالج الأخطاء قبل المواجهة

مران سموحة صورة
مران سموحة " صورة أرشيفية"

يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة ، تدريباته على ملاعب النادى بسموحة ، تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى على فترتين صباحية ومسائية ، لرفع الحمل البدنى للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية، استعدادا لمواجهة بيراميدز، في كأس مصر.


ويواصل أحمد سامى علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبين خلال مواجهتى الأسماعيلى والأهلى فى بطولة الدورى العام، وذلك قبل مواجهة بيرميدز فى بطولة كأس مصر، والمقرر لها 5 أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد.


وخاض فريق سموحة مباراتين قبل عيد الأضحى المجيد فاز فى الأولى على شباب كفر الدوار بخماسية، وفاز فى الثانية بثلاثية على مياه البحيرة.


وأبدى أحمد سامى ارتياحه للمستوى البدنى الذى وصل اليه اللاعبين خلال الأيام الماضية وتألق العديد من العناصر الغائبة عن المباريات لظروف الإصابة والإيقاف وذلك لرغبته فى القايم بعمليه تعديل فى صفوف التشكلية التى خاضت المواجهات الماضية، وطالب سامى لاعبيه بالتركيز فى المباراة كونها مباراة صعبة أمام فريق كبير ويضم عددا من اللاعبين الدوليين فى كافة الخطوط، لكنه لديه ثقة فى لاعبي سموحة الذين يجيدون اللعب أما الفرق الكبيرة فى حال تركيزهم داخل الملعب فقط.


وتمسك مدرب سموحة  بعودة طريقة اللعب الجماعى التى يطبقها الفريق منذ تولية المسؤلية فى الموسم الماضى وحققت أداء طيب للغاية رغم النقص العددى فى أغلب المراكز خاصة الخط الأمامى بعد اعاره هداف الفريق حسام حسن للدورى الليبى ومعه محمد الترهونى الظهير الأيسر.

 

مباراة  ودية لـ سموحة قبل مواجهة بيراميدز


هذا واستقر أحمد سامى على خوض مباراة ودية أخيرة يوم 28 من الشهر الجارى كبروفة قبل مواجهة بيراميدز المقبلة.

سموحة نادي سموحة بيراميدز احمد سامي سموحة ضد بيراميدز

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