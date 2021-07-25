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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سكن لكل المصريين.. تسليم وحدات الإعلان العاشر في حدائق العاصمة نهاية العام

صدى البلد

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتسليم الوحدات السكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين بمنطقة حدائق العاصمة، حيث أنه تم البدء فى المرحلة العاجلة بها من خلال تشدين مشروع سكن لكل المصريين محور محدودى الدخل.


ووصلت نسبة الإنجاز للمرحلة الأولى من المشروع 88% ومن المتوقع تسليم الحاجزين بمشروع سكن لكل المصريين نهاية العام الجارى 2021، ويتم تسليم الوحدات كلها كاملة التشطيب والمرافق، وتقدر مساحة المدينة بـ 29 ألف فدان وتقع مقابل العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية حتى الآن وجار تنفيذ 32 ألف وحدة ويخطط تنفيذ 30 ألفا، لافتاً إلى أن الإعلان العاشر لـ الإسكان الاجتماعي والذى يضم 30 ألف وحدة بـ حدائق العاصمة ستكون جاهزة للاستلام بنهاية العام الجاري 2021.


وأكد عبد المطلب ممدوح في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن نسبة إنجاز العمارات حتى الآن 85% وجار العمل على الانتهاء على أعمال توصيل المرافق مياه وصرف وكهرباء وغاز.


وأوضح أنه جار توصيل المرافق للعديد من الأراضي الاستثمارية استعداداً لطرحها، لافتاً إلى أنه يتم التخطيط لشبكتين صرف صحى بمدينة حدائق العاصمة، محطة صرف رئيسية وحطة صرف ثانوية، بالإضافة إلى العمل على تصميم رافع مياه وسيبدأ العمل فيهم خلال شهرين ومدة التنفيذ تصل إلى عام ونصف، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات تصل إلى مليار جنيه. 

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