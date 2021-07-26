نظر محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن عمداً وحيازة أسلحة نارية بمدينة 6 أكتوبر

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحى اللبان، محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن عمداً وحيازة أسلحة نارية بمدينة 6 أكتوبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين حسنى محمد العالم، ومحمد بركات.

أوضح أمر الاحالة ان النيابة العامة أسندت للمتهمين، تهمة قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وكان ذلك لما بينهم وبينه من خلاف سابق، وأعدوا تنفيذاً لمخططهم الإجرامي الأسلحة النارية، وقام المتهمان الأول والثاني باستدراج المجنى عليه لمكان الواقعة، وما أن ظفروا به بالمكان المتفق عليه باغته المتهمين من الثالث حتى الأخير بإطلاقهم وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.

كما أسندت للمتهمين من الثالث حتى الأخير، تهمة حيازة أسلحة نارية، كما حاز المتهمان على ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة المضبوطة، كما أحرز المتهم الأول للمواد المخدرة.

وشهد رئيس مباحث قسم أكتوبر، أنه حال مباشرته مهام عمله أبلغ بوجود جثمان المتوفى بمستشفى أكتوبر، فانتقل إلى مكان الواقعة وبتكثيف التحريات تم التأكد أن المجنى عليه كان على خلاف مع المتهمين، الذين أعدوا خطة للتخلص منه فاستدرجه المتهمان الأول والثانى وأطلق عليه المتهمون من الثالث حتى الأخير الأعيرة النارية حتى فارق الحياة.