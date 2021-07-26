جمال أبوالفتوح: الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية

لتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الآخرى

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، وذلك من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية، التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة، لتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأخرى.

وأضاف "أبوالفتوح"، إن تعظيم الاعتماد على الموارد الذاتية التابعة للدولة، من أهم الأولويات بالسياسة الحالية للدولة، بالإضافة إلى أن الدولة تبحث عن كيفية الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية التي تمتلكها، سواء الموارد الزراعية، أو المناجم، أو الأراضي الزراعية، والموارد البترولية، والغاز الطبيعي، وغيرها، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتمدت في خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2021/2022، أن الجزء الأكبر من الهيئات الاقتصادية تعتمد على مواردها الذاتية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية، وعلى رأسها القروض الأجنبية.

وأشار أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة أقامت العديد من المشاريع لتحقيق ذلك الهدف والتي ساهمت بشكل كبير في التقليل من الاستيراد من الخارج، ومن أهم تلك المشاريع، مشروع الدلتا الجديدة، والوادي الجديد، بالإضافة إلى المشروعات القومية بمختلف المحافظات، والتي دخلت ضمن عملية تعزيز الاقتصاد المصري، مشددًا على أنها كانت من أهم الأسباب لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتعزيز الإمكانيات المادية للدولة ومواردها الذاتية.

وأوضح "أبوالفتوح"، أن زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حجم الإنتاج الكلي للاقتصاد المصري، منوهًا بأن الدولة تهدف لتدشين المزيد من المشروعات القومية التي تهدف لتعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ومن أهمها المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العالمين وتوجه الدولة لتعميره.