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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال النصف الأول من 2021

تحرير ٥٩٠٦ محضر للمخابز والأسواق وتحصيل 2 مليون جنيه غرامات بدمياط

صدى البلد

أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، تقريرا حول جهودها خلال النصف الأول من العام الحالى .

إذ تضمن التقرير نتائج ما أسفرت عنه الحملات التموينية خلال الستة أشهر الماضية وذلك بإجمالى ٥٩٠٦ محضر للمخابز والأسواق بعد رصد مخالفات متعددة منها حالات غش تجاري وبيع ازيد من الأسعار المقررة و سلع مجهولة المصدر وأيضاً نقص وزن رغيف الخبز و التصرف فى الدقيق، هذا بالإضافة إلى تحرير ١٥٧ محضر للمخابز و البدالين التموينيين و مستودعات الغاز والأسواق و محال اللحوم والجزارة وذلك خلال الحملات التى شنتها المديرية تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية قبيل الاستعداد لاجازة عيد الأضحى المبارك.

و تضمن التقرير أيضاً نتائج الحملات المُنفذة بكافة المناطق خلال النصف الأول من شهر يوليو الجارى، حيث تم تحرير ٥٢٥ محضر للأسواق والمخابز المخالفة، كما قامت المديرية بسحب عدد ٢٦ عينة من القمح المُعد للطحن و الدقيق ٨٢٪ و النخالة و١٢ عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات، كما تم تحصيل مبلغ ٢ مليون جنيه من البدالين غرامات الاستيلاء على المال العام، وكذا تحصيل ما يقرب من ٨٩٠ الف جنيه أقساط مستحقة على المخابز التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

 

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