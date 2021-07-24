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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 استقبل ميناء دمياط 20 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت حركة تداول الشاحنات 979 شاحنة.


وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18514 طنا تشمل 16500 طن فوسفات و1550 طن رمل و464 طن ملح، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 35 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 210 حاويات مكافئة .


وأوضحت أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38889 طنا تشمل 1501 طن خشب زان و3274 طن أبلاكاش و3815 طن حديد و6128 طن خردة و4722 طن فول و3449 طن عدس و16000 طن ذرة، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25 ألفا و14 طنا.
 

ميناء دمياط دمياط الترانزيت القطاع الخاص حاويات حركة الصادر

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